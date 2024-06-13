BTS Jin慘遭多名女粉絲強吻！偷襲片段流出引眾怒 女子下場曝光
南韓超殺男團防彈少年團（BTS）成員Jin日前宣布正式退伍，讓粉絲相當開心，期待偶像早日回歸演藝活動，而Jin也十分想念粉絲，才剛卸下軍人身分沒幾天，就在南韓舉辦粉絲擁抱會，不僅名額有限，還採取抽籤方式進行，讓粉絲直喊：「超寵粉的啊！」但這場擁抱會卻出現意外插曲，有幾名女粉絲竟趁著與Jin近距離互動時強吻對方，讓粉絲相當不滿，而偷襲Jin的幾名粉絲事後也慘遭網友撻伐。
記者施以慧／綜合報導
從網路中曝光的影片中，可以看到剛退伍、仍是黑色頭髮的Jin張開雙手擁抱上前的粉絲，臉上滿滿都是寵溺的笑容，但換到1名身穿白色上衣、卡其色長裙的女子時，該名女子竟在與Jin擁抱之際趁機強吻，儘管Jin有嘗試躲開，但疑似是女子抱得太緊，Jin最後仍被女子偷襲成功，而事後網友還表示其實不只1名女子強吻Jin，另1名女粉絲偷襲的照片也在網路上曝光。而畫面中的保鑣，雖然站在Jin的身旁，但和他卻相隔兩步的距離，而Jin在被強吻當下，該名保鑣疑似也來不及反應，才讓粉絲得逞。
而Jin雖然被強吻，但仍繼續完成粉絲福利，甚至在被偷襲完後，還是往下1位幸運粉絲的方向看去，要繼續擁抱下1名粉絲，相當敬業，但Jin被強吻的片段已被其他民眾拍下，在網路上掀起熱議，大批網友也痛批粉絲誇張的行為：「怎麼突然就親上去了」、「太過分了」、「在幹嘛啦」、「有點禮貌吧」、「是不是瘋了」、「這是性騷擾程度了吧？」
而針對保鑣與Jin站的位置，網友也有話要說，認為兩人的距離太過遙遠，「保鑣離太遠」、「保鑣離這麼遠彷彿奇景。」並對經紀公司火力全開，質疑保鑣的員工訓練是否有待加強，希望未來能確實保護到藝人的人身安全。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110