商船頻改道！新加坡「史詩級塞港」港口利用率已達90％
葉門叛軍胡塞（Houthi）紅海襲擊事件頻傳，導致大量商船為了避開紅海而改道，這讓新加坡本就繁忙的港口面臨史上罕見的塞港情況。當局解釋，新加坡港口開始面臨塞港的部分原因，來自某些船運公司先將東南亞國家的貨物集中卸在新加坡，只為趕上下一班次時間表。
國際中心楊智傑／綜合報導
紅海商船遇襲的情況，使大量航運公司被迫放棄蘇伊士運河路線，轉而繞道非洲南端的好望角，而新加坡港口也因此面臨日益堵塞的情況。根據《彭博社》報導，英國倫敦海運諮詢機構德魯里（Drewry）執行長 Jayendu Krishna 提到，新加坡的貨櫃存放在上個月已達90%使用率，而最佳使用率應該在70％左右。
他也提到，新加坡港口在幾個月後才會開始出現塞港情況，這是因為港口和貨櫃存放場總有一些備用空間，需要一段時間才會達到最大利用率。
海運諮詢機構數據顯示，在新加坡港口外排隊等待4天的貨櫃船數量，在今年1月只有14艘，但到了5月已經累積至44艘；新加坡港口在今年5月以來，總計處理了1690萬個標準貨櫃，比去年同期增長近8%。
對此，新加坡海事及港務管理局也表示，近期貨櫃處理量增加的原因之一，是某些航運公司為了趕上下一班次的時間表，放棄了後續航程，將東南亞國家的貨物集中卸在新加坡，從而拉長了船舶靠港裝卸的時間。