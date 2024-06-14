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樂桃航空促銷今12:00開搶！日本5航線未稅1890元起　東京2480元起

▲樂桃航空Peach Aviation 推出「遊日限時促銷」，優惠日期從今（14）日12:00開搶，至6月16日23:59為止，Simple Peach票價單程未稅價最低僅1,890元起。（圖／取自樂桃航空臉書）
▲樂桃航空Peach Aviation 推出「遊日限時促銷」，優惠日期從今（14）日12:00開搶，至6月16日23:59為止，Simple Peach票價單程未稅價最低僅1,890元起。（圖／取自樂桃航空臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

樂桃航空Peach Aviation 推出「遊日限時促銷」，優惠日期從今（14）日12:00開搶，至6月16日23:59為止，Simple Peach票價單程未稅價1,890元起，適用航線有大阪(關西)、東京(成田·羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)共五條航線。可預訂出發日期為2024年6月24日～10月26日。

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此次樂桃航空Peach Aviation 推出的《遊日限時SALE》優惠活動，將於今（14）日12:00開跑，至6月16日23:59為止。Simple Peach票價單程未稅1,890元起。優惠包含5航線，皆是熱門的航線，其中台北-大阪（關西）單程未稅價2480元起台北-東京（成田）為2480元起台北-東京（羽田）為2680元起、台北-名古屋（中部）2590元起、台北-沖繩（那霸）為僅1990元起而最低價為沖繩（那霸）-台北，僅1890元起。

此次活動可預訂出發日期為2024年6月24日～10月26日，但兩航線例外，台北-東京（羽田）僅到8月31日、台北-大阪（關西）只到8月11日。

▲樂桃航空此次促銷，也包含桃園飛往東京的成田與羽田機場兩個航線，最低單程未稅價2480元起。（圖／記者葉盛耀攝）
▲樂桃航空此次促銷，也包含桃園飛往東京的成田與羽田機場兩個航線，最低單程未稅價2480元起。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，阿聯酋航空則是將經濟艙座椅布料回收，再製成數千個兒童後背包與書包，於今年捐贈至非洲和亞洲各地支持學前教育的社區學校及組織。阿聯酋航空表示，目前已自22架改裝完成的A380客機，回收高達5,205公斤的經濟艙座椅布料，包括由德國和愛爾蘭生產，成分為95% 羊毛和5% 尼龍組成的平紋織物。由於布料兼具耐用與防火的特性，被視為理想的再利用材料。

阿聯酋航空提到，工程團隊歷經數週研究兒童背包款式，確保背包的安全性及舒適度，且能適用於各項需求，所有使用布料皆於廠房內進行清洗，再以人工進行深度清潔，並對背包上的皮革裝飾進行護理，最後由阿聯酋航空工程部工作坊中的專業裁縫團隊 – 工程維修助理（Engineering Maintenance Assistants），發揮創意以手工縫製，添加全新內襯、功能性拉鍊和可調節背帶等，成為一系列適合不同年齡層兒童且堅固耐用的高品質背包。

▲阿聯酋航空以A380客機改裝回收的經濟艙座椅布料，製成數千個兒童後背包與書包捐贈至非洲和亞洲。（圖／阿聯酋航空提供）
▲阿聯酋航空以A380客機改裝回收的經濟艙座椅布料，製成數千個兒童後背包與書包捐贈至非洲和亞洲。（圖／阿聯酋航空提供）

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