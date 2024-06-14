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高球／老虎伍茲出戰美國公開賽　世界第一Scheffler成奪冠大熱門

▲高爾夫球傳奇人物老虎伍茲（Tiger Woods）也受邀參加美國公開賽，成為話題人物。（圖／美聯社／達志影像）
▲高爾夫球傳奇人物老虎伍茲（Tiger Woods）也受邀參加美國公開賽，成為話題人物。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

第124屆美國公開賽將在今(14)日於北卡羅來納州松林度假村2號球場舉辦。作為高爾夫球界重量級的大滿貫賽事，美國公開賽可謂是球星雲集，齊聚最強陣容。世界排名第一的美國球星斯科蒂·捨夫勒(Scottie Scheffler)，成為本賽季熱門奪冠球員之一。值得一提的是，連昔日球王老虎伍茲也將參戰，盼能東山再起。

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斯科蒂·捨夫勒今年贏了五場比賽，包括剛剛結束的紀念高球賽。他成為自 1980年湯姆·沃森以來，第一位在本賽季已經取得五場勝利的情況下參加美國公開賽的球員。此前，他還贏得了阿諾德·帕爾默邀請賽、球員錦標賽、美國大師賽和 RBC 傳統高球賽。

2024年是捨夫勒第七次參加美國公開賽。在這個賽場，他最好的成績是在 2022 年的亞軍。去年在洛杉磯高爾夫俱樂部進行的美國公開賽上，捨夫勒獲得季軍。本週，捨夫勒在周日晚上抵達松林度假村，週一練了一下揮桿，週二先下場試了9個洞。「球場的狀態很好，感覺果嶺周圍的區域非常有挑戰性。毫無疑問，本週的球場設置會很有難度，但這將是一個有趣的考驗。」捨夫勒表示。

作為本賽季的五冠得主來到大滿貫的賽場，捨夫勒很受關注。但他表示自己並不會太去考慮這些，「我盡量做到不回顧過往，也不去想太多關於未來的事。我在試著專注於當下，當然這有時候很容易，有時候有些難。」捨夫勒坦言自己上周贏了冠軍以後，真的很興奮，但很快想到本週的大滿貫，平靜了下來。「本週四，又是一個新的開始。上周的比賽已經過去了，這周大家都站在一條起跑線上。」毫無疑問，他期待本週能夠繼續取得勝利。

▲世界排名第一的美國球星Scottie Scheffler，成為本賽季熱門奪冠球員之一。(圖/美國高爾夫球協會USGA提供)
▲世界排名第一的美國球星Scottie Scheffler，成為本賽季熱門奪冠球員之一。(圖/美國高爾夫球協會USGA提供)
老虎伍茲受邀參戰成焦點

本週的賽場松林2號是美國知名的高爾夫球場，曾舉辦過美國業餘錦標賽、PGA錦標賽以及萊德杯等多場賽事。今年，老虎伍茲獲得特別邀請參賽，成為賽事的焦點。過去，伍茲曾在2000年、2002年和2008年三度贏得美國公開賽冠軍，在1999年於松林2號舉辦的美國公開賽上獲得並列第三，2005年在松林2號獲得了美國公開賽亞軍。

「回來真是太好了。我喜歡美國公開賽。我喜歡美國公開賽的考驗。1999 年和2005 年，我就在這裡取得了一些成功。我也很期待本週的比賽的到來。」伍茲表示，松林2號將帶來全方位的考驗，尤其是心理方面，他也做好了準備積極迎戰。

美國當地時間6月13日，第124屆美國公開賽將正式開賽。屆時，第一輪比賽將在孔雀、美國USA電視網播出；6月14日第二輪比賽將在孔雀、NBC播出；6月15日第三輪比賽將在USA電視網和NBC電視台播出；6月16日第四輪決賽將在孔雀和NBC電視台轉播

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