王力宏登金曲獎致敬李玟被罵爆！李怡貞轟荒謬澈底：真的要確欸？
第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，睽違18年、繼2006年二度拿下歌王寶座的王力宏，當天將獻唱已逝的30年好友李玟經典歌曲。由於王力宏曾被前妻李靚蕾指控對婚姻不忠，消息一出引起外界撻伐，連律師李怡貞都看不下去砲轟：「以外遇者來向疑似因外遇而悲傷離世的人致敬。真的要確欸。」
記者薛羽彤／綜合報導
王力宏宣布將登上金曲獎舞台，演唱李玟的經典歌曲向她致敬，即便李玟家人替他背書：「力宏算是和CoCo是同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱，相信CoCo會非常感動。」因他曾被前妻李靚蕾爆料婚外情，對比李玟疑似因丈夫外遇走不出選擇離世，還是令不少網友反彈。
律師李怡貞常對時事發表看法，對於金曲獎找來王力宏演唱李玟的歌，她在臉書上發文表示，「關於金曲獎的事，很諷刺。很荒唐。宣布以外遇者來向疑似因外遇而悲傷離世的人致敬。真的要確欸。」
底下網友紛紛表示「超扯的！李小姐在天之靈！情何以堪」、「選擇的人腦袋在哪」、「那要不要叫成龍來唱，有夠靠」、「這算是對死者大不敬嗎」；也有不少人覺得找跟李玟交情好的蕭亞軒都比較適合，李怡貞也回應「我覺得單純復出勉強接受，但是扯CoCo就真的…」認為主辦單位的決定荒謬澈底。
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