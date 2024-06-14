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洋基3：4不敵皇家4連勝中斷！終結者Holmes砸鍋　Garcia敲再見安

▲MLB美國職棒今(14)日堪薩斯皇家續在主場迎戰紐約洋基，系列賽前3戰都在主場輸球的皇家，此戰則是展現出韌性，靠著Maikel Garcia的再見安打，率隊以4：3氣走洋基，終止近期4連敗低潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒今(14)日堪薩斯皇家續在主場迎戰紐約洋基，系列賽前3戰都在主場輸球的皇家，此戰則是展現出韌性，靠著Maikel Garcia的再見安打，率隊以4：3氣走洋基，終止近期4連敗低潮。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒今（14）日堪薩斯皇家續在主場迎戰紐約洋基，系列賽前3戰都在主場輸球的皇家，此戰勢必要透過勝利討回顏面，他們也展現出不俗韌性，最後則是靠著Maikel Garcia9局下的再見二壘安打，率隊以4：3擊敗洋基，避免在系列賽遭對手橫掃窘境，也終止了球隊近期4連敗，洋基則是4連勝暫時中斷。

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4局下皇家率先有攻勢　Pasquantino適時安打回2分

皇家此戰推派Alec Marsh擔綱先發，至於洋基則派出明星左投Nestor Cortes迎戰。前3局雙方打線都沒有越雷池一步，直到4局下半皇家才率先發動攻勢，靠著一壘手Vinnie Pasquantino的適時二壘安打，幫助球隊打下2分，皇家取得2：0領先。

悶了許久的洋基則在8局上開始反攻，他們也把握住對方先發投手下場機會，沉寂許久的砲手Anthony Rizzo敲出陽春砲，率先追回1分。緊接著Austin Wells靠著失誤上壘，接著Trent Grisham敲安，洋基攻佔一、三壘，Anthony Volpe雖然擊出滾地球出局，但也成功幫助球隊追平比數，皇家此時緊急換上左投Angel Zerpa接替，仍被重砲Juan Soto敲安，攻下條紋軍單局第3分

洋基終結者Holmes砸鍋　皇家Garcia敲出再見安打

比賽來到9局下半，皇家展現出韌性，面對洋基終結者Clay Holmes，1出局後Drew Waters用快腿拚出一支內野安打，Kyle Isbel則跟著敲安攻上一、三壘，隨後Maikel Garcia一棒掃向三壘方向的車布邊安打，2位跑者順利回來得分，終場皇家就以4：3氣走洋基，總算是稍稍討回顏面。

「看著他們（洋基）過去幾天，對我們所做的一切，我感到有點厭倦了。我不在乎我們是和誰比賽，以及對手是誰。今天，我想走上場並賭上一切，用盡我所有的力氣，我真的很高興我們能夠贏下本場比賽勝利。」皇家此戰表現亮眼的先發投手Alec Marsh說到。


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