WWDC讓投資人重拾信心 超車微軟！蘋果奪回市值龍頭寶座
乘著AI順風車，蘋果昨（13）日股價上漲0.55%，來到每股214.24美元，市值超車微軟達3.29兆美元（約106.4兆新台幣），為2024年1月24日以來首次奪回全球市值冠軍寶座，重登全球最有價值的公司。
記者陳郁柔／台北報導
蘋果6月10日舉行全球開發者大會（WWDC），發布眾人期待已久的AI策略並宣布跟OpenAI結盟，華爾街相信這有望引爆換機潮。而市場也很買單這次蘋果發表會，蘋果昨日上漲0.55%，收在214.24美元，連續第3個交易日創歷史收盤新高，寫下2020年8月以來最大的三日漲幅（上漲10.9%）。
統計顯示，蘋果昨日收盤市值上漲到3.285兆美元、超越微軟的3.282兆美元，過去三日市值一口氣增加了3240億美元。蘋果市值排名上週一度落後輝達、跌至第三。蘋果在2024年1月24日市值落後微軟，而這次輝達市值冠軍寶座座了97個交易日。
市場對於蘋果後市也樂觀看待，電影《大賣空》主角本尊、成功預測2008年金融海嘯的Neuberger Berman資深投資組合經理人Steve Eisman昨日接受訪問表示，蘋果是AI核心中的核心，絕對要抱緊你手上的部位。他先前也曾經表示，蘋果是「隱藏」的AI概念股。
資本管理公司 Wayve Capital Management策略長Rhys Williams認為，如果你在人工智慧領域成為贏家，將獲得更多，預料未來微軟和蘋果將展開一場競賽，而輝達也將參與其中。