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美股漲多、蘋果登市值冠軍　權值股熄火！台股開盤震盪、上漲31點

▲台北股市今（14）日早盤走高，上漲31.81點，來到22343.85點，不過在權值股熄火之下，在平盤震盪。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（14）日早盤走高，上漲31.81點，來到22343.85點，不過在權值股熄火之下，在平盤震盪。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（13）日漲多跌少，其中那斯達克指數、標普500指數再創新高，再加上半導體股表現優異，蘋果市值超車微軟重回冠軍，激勵台北股市今（14）日早盤走高，上漲31.81點，來到22343.85點，不過在權值股熄火之下，在平盤震盪。

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大盤在平盤震盪，中小型股走勢相對穩定，櫃買指數開盤上漲0.74點，來到266.91點，續創24年新高。

權值股全數走低，台積電開盤下跌3元、來到916元；鴻海開盤下跌1元、來到191元；聯發科遭列注意股，守穩平盤價位1385元。

美國股市昨日漲多跌少，聯準會暗示今年降息一次，但還是保留兩次降息的可能性，再加上人工智慧晶片需求成長，激勵半導體股走高，博通股價飆升、輝達再創新高。此外，蘋果超車微軟登市值王。道瓊指數下跌65.11點或0.17%，收38647.1點；那斯達克指數上漲59.12點或0.34%，收17667.56點，連續四個交易日創歷史新高；標普500指數上漲12.71點或0.23%，收5433.74點，同步寫下新高；費半指數上漲81.55點或1.48%，收5602.42點。

科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.93%，蘋果上漲0.55%，Alphabet下跌 1.48%，微軟上漲0.12%，亞馬遜下跌1.64%。半導體股普遍收高，博通暴漲12.27%，輝達上漲3.52，再創歷史新高，AMD下跌0.21%，美光上漲1.7%，高通上漲1.12%，應用材料下跌0.04%，德儀下跌1.36%。

台股ADR多數收紅，台積電ADR上漲0.27%，日月光ADR下跌0.18%，聯電ADR上漲1.72%，中華電信ADR下跌0.48%。

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