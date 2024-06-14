影片瘋傳惹議！北捷警情緒失控「狠巴頭推街友」 捷警隊回應了
本月12日，台北捷運景美站，有民眾拍下員警毆打街友畫面，引發輿論爭議。據了解，一名40歲的林姓街友，因長期霸占站內充電區，站務人員前往處理時，與林姓街友發生口角，當時捷運警察隊二分隊俞姓警員到場處理，面對林男言語挑釁、出手攻擊，情緒失控朝林男巴頭、將其推到在地，並將林男扯離現場，過程被拍下PO網。對此，捷運警察隊回應表示，將會對俞姓警員行政處分、並依法究辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，從曝光的畫面可以看到，俞姓警員朝林姓街友巴頭，之後又將其推到在地，影片被拍下PO網，網友們紛紛驚呼「好派」，引發不少討論。經警方調查，林姓街友長期佔據充電區，12日晚間遭民眾檢舉，先是與站務人員發生口角，俞姓警員到場之後，林男仍拒絕離開充電區，還大聲嗆罵俞姓警員，甚至出手攻擊，俞姓警員情緒失控，用手狠巴林男頭部，將人扯離現場。
影片曝光後，引發網路熱議，有網友都質疑警員執法過當，但有有網友認為影片無前因後果，無法釐清整件事情的原貌。捷運警察隊表示，針對俞姓警員情緒失控、過度使用強制力部分，將從重追究相關行政責任；而林男言語挑釁、攻擊警員部分一同依法究辦。
※【NOWnews 今日新聞
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