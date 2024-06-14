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NBA／湖人找新主帥！本週末面試JJ Redick　Podcast停更是預兆？

▲湖人隊積極找尋主帥，JJ Redick很有機會出線，他主持的Podcast也因此停更。（圖／翻攝自JJ Redick X）
▲湖人隊積極找尋主帥，JJ Redick很有機會出線，他主持的Podcast也因此停更。（圖／翻攝自JJ Redick X）

記者吳政紘/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人在近期開出大約想要網羅NCAA康乃狄克大學（University of Connecticut）二連霸名教頭Dan Hurley擔任球隊主帥，但Hurley仍決定留在美國大學籃球聯盟（NCAA）康乃狄克大學，幫助球隊衝擊NCAA三連霸，在網羅Hurley未果後，湖人目光再度回到JJ Redick身上，根據美國媒體《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski報導指出，湖人將在美國時間本週末再度面試 Redick，若雙方交涉順利，Redick將成為湖人的新主帥。Redick和「詹皇」Lebron James一起主持的Podcast節目《Mind The Game》將在本週暫停更新，這也側面應證了Redick即將前往洛杉磯的消息。

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湖人選帥一波三折　繞了一圈還是Redick

據外媒報導，先前NBA在芝加哥舉辦NBA新秀聯合試訓時，Redick就和湖人總經理Rob Pelinka（佩林卡）有過一段長達90分鐘的談話，本週末Redick將前往洛杉磯和Rob Pelinka以及湖人老闆Jeanie Buss進行會面，若Redick在本次面試發揮出色的話，他將成為湖人新任主帥的第一人選。

NBA知名記者Vince Goodwill曾在報導中透露，Redick不想成為湖人的B計畫，但他心中始終想要執教湖人，在被Hurley拒絕後，湖人再度將目光轉回Redick身上，而Vince Goodwill在報導最後指出，湖人會再度找上Redick是因為根本沒有人可以選了。

Redick本週末將面試湖人主帥的新聞並不是空穴來風，Redick和「詹皇」Lebron James一起主持的Podcast節目《Mind The Game》將在本週暫停更新，這也側面應證了Redick即將前往洛杉磯的消息。

但不少球迷也很喜歡JJ Redick，尤其之前聽聞Hurley可能要被湖人開價高薪挖角，很多球迷也在網路流傳梗圖，幫他叫屈，湖人據傳開出6年7000萬美元（約新台幣22.6億元）的報價，但Hurley選擇回到康乃狄克大學，繼續追求冠軍。


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