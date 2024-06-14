NBA／湖人找新主帥！本週末面試JJ Redick　Podcast停更是預兆？

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據外媒報導，先前NBA在芝加哥舉辦NBA新秀聯合試訓時，Redick就和湖人總經理Rob Pelinka（佩林卡）有過一段長達90分鐘的談話，本週末Redick將前往洛杉磯和Rob Pelinka以及湖人老闆Jeanie Buss進行會面，若Redick在本次面試發揮出色的話，他將成為湖人新任主帥的第一人選。
NBA知名記者Vince Goodwill曾在報導中透露，Redick不想成為湖人的B計畫，但他心中始終想要執教湖人，在被Hurley拒絕後，湖人再度將目光轉回Redick身上，而Vince Goodwill在報導最後指出，湖人會再度找上Redick是因為根本沒有人可以選了。
Redick本週末將面試湖人主帥的新聞並不是空穴來風，Redick和「詹皇」Lebron James一起主持的Podcast節目《Mind The Game》將在本週暫停更新，這也側面應證了Redick即將前往洛杉磯的消息。
但不少球迷也很喜歡JJ Redick，尤其之前聽聞Hurley可能要被湖人開價高薪挖角，很多球迷也在網路流傳梗圖，幫他叫屈，湖人據傳開出6年7000萬美元（約新台幣22.6億元）的報價，但Hurley選擇回到康乃狄克大學，繼續追求冠軍。