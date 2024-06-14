兩岸觀光露曙光？李孟諺曝福建踩線團若赴馬祖 將視為某程度善意
兩岸局勢緊張，觀光禁團令未解，交通部長李孟諺今（14）指出，期待雙邊持續都有良善互動，他也鬆口，不一定要中國全面開放，台灣才全面開，只要對岸有適度善意開放，就可以逐步朝全面開放，中國福建馬祖踩線團若能來台，也會解讀是某種程度的善意。
記者許若茵／台北報導
過去前總統馬英九任內，曾一年有400萬陸客來台，談及兩岸禁團令問題，李孟諺今接受廣播節目專訪時指出，目前兩邊開放程度不太對等，台灣開放自由行過去中國，去年台灣過去中國176萬人次，但在去年來台國際觀光客685萬人次中，陸客特殊申請來台22萬人次，包含醫療、會議、非旅遊觀光等原因，中國還不能來自由行、團客，台灣是可以過去自由行，因此希望有對等開放。他也期待，互相都有小規模、善意、良性互動，6月可以持續互動，只要對岸有適度善意開放，就可以逐步朝全面開放，沒有對方一定開到團客台灣才開，要到全部開放中間還是有很多逐步，沒有預設前提或條件。
原定中國福建馬祖踩線團6月要來台，李孟諺表示，可能因為演習等原因展延，後續重開的話，交通部跟陸委會會全力協助行政，也表達誠摯的歡迎，並解讀某種程度的善意
李孟諺坦言，中國啟用M503航線，讓台灣有受到相關一些威脅，因此恢復禁團令，不過現在還有千團旅行團到9月都可以出團去中國，只要規劃上、認定上，既有已經組團還沒出團可出團，交通部對於既有規劃的、認定上具有彈性。他也重申，中國方面自由行跟團客目前還沒開放，台灣不預設相關前提，對方有適度開放，會對跨部會協商有幫助，或是小三通出團也可以，台灣各部門都已經準備好，竭誠歡迎陸客來台。