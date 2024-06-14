罷免于北辰會成功？郭正亮曝「這組織」讓他很危險

台灣新社召集人游智彬、新黨陳麗玲人權律師、前「罷捷行動」發言人徐尚賢等人12日宣佈展開「罷免列車第一砲，為黃埔百年洗門風，聲討于北辰」的連署行動。對此，前立委郭正亮表示，「于北辰是孤鳥，真的被一大股力量，尤其是黃復興要出來搞他的時候，他會滿危險的」。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮13日在節目《新聞大白話》表示，民進黨向來較支持年輕人，例如黃捷就是有陳其邁站在她身後，「但這也包括當時發動要罷免黃捷的理由，實在不成立，這是要有多方面的因素，第一個就是仇恨值」，郭正亮續指，葉元之雖仇恨值不高，可背後有一股很強的力量要選，就是民進黨新北市議員戴瑋姍，「戴瑋姍要選大家都知道，她是吳思瑤的辦公室主任，也是賴清德熟悉的人，新潮流一定會全力挺她，蘇巧慧也會來幫忙，把這當成立威的一戰，因為她之後要選市長，同時還會要求羅致政要帶隊支持。」
郭正亮分析，有三股力量都對葉元之不利，這一個名額又輸不得，若輸了又被民進黨贏去，民進黨將成國會第一大黨，「雖然實質上還是藍白合，可是有象徵意義，會沒面子。」
至於于北辰，郭正亮說，「于北辰背後又沒有鄭文燦，跟黃捷不能類比的」，郭正亮認為，于北辰是孤鳥，「真的被一大股力量，尤其是黃復興要出來搞他的時候，他會滿危險的。」