限5天！7-11「泡麵、冰棒」買1送1　全家「整袋麻花捲」不到30元

今起全家霜淇淋買1送1！7-11哈根達斯買3送3　義美冰淇淋泡芙半價

▲今（14）日起限3天，全家霜淇淋買一送一，本月份新口味找來Xpark水族館跨界聯名，推出「海鹽檸檬霜淇淋」。（圖／全家提供）
▲今（14）日起限3天，全家霜淇淋買一送一，本月份新口味找來Xpark水族館跨界聯名，推出「海鹽檸檬霜淇淋」。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

高溫飆攝氏36度好熱！今（14）日起限3天，全家霜淇淋買一送一，本月份新口味找來Xpark水族館跨界聯名，推出「海鹽檸檬霜淇淋」，還有巨峰葡萄、草莓優格口味同步回歸；義美門市冰淇淋大泡芙也買一送一，單個只要35元開吃；全家、7-11哈根達斯買3送3也倒數最後三天，包含經典不敗的巧克力脆杏仁雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕通通有。

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🟡全家霜淇淋今起買一送一
今起至16日全家霜淇淋買一送一，且不限定支付方式、口味。推薦嚐鮮六月新口味「海鹽檸檬霜淇淋」，與Xpark水族館聯手合作，用在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成，雪酪口感吃的到檸檬酸甜與海鹽微鹹滋味，「巨峰葡萄霜淇淋、草莓優格霜淇淋」也同步在雙口味店舖回歸開賣。

並且歡慶618購物節，即起至6月18日前，「momo購物網」單筆滿399元，指定到「全家」取件無退貨者，可以到「momo購物網」登記免費兌換全家霜淇淋（售價49元）一份。

▲全家霜淇淋3口味齊發，全新口味「海鹽檸檬霜淇淋」登場，買就送水豚湯匙，另有「巨峰葡萄、草莓優格」霜淇淋同步回歸開賣。（圖／業者提供）
▲全家霜淇淋買一送一，推薦全新口味「海鹽檸檬霜淇淋」，另有「巨峰葡萄、草莓優格」霜淇淋同步回歸開賣。（圖／業者提供）
🟡7-11霜淇淋夏至買一送一

7-11迎接夏至到來，6月21日起至6月23日，不限支付方式霜淇淋買一送一；即起至7月9日，還有每週五、六和日，凡使用icash2.0或icash pay支付，即可享7-11霜淇淋「任選第二支半價」。

六月新口味登場，攜手桃園市府桃園好農合作，推出粉色少女心滿滿的「水蜜桃牛奶霜淇淋」，使用拉拉山鮮榨水蜜桃原汁製成，加入鮮奶，打造酸甜果香與奶香融合風味。

▲超商7-11最新「水蜜桃牛奶霜淇淋」，還推「楊枝甘露水果冰沙」搶攻手搖飲料商機，酷聖石複合店也聯名《怪物彈珠》芒果草莓冰淇淋。力拚全家便利商店聯名Xpark水族館「海鹽檸檬霜淇淋」。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11迎接夏至！6月21日起至6月23日限定，「水蜜桃牛奶霜淇淋」買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）
🟡全家、7-11哈根達斯買3送3
今起至16日前全家「哈根達斯指定雪糕買3送3」限時優惠，原價129元雪糕系列任選6支只要387元，包含經典不敗的巧克力脆杏仁雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕，以及新口味香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕都能一次滿足，共11種口味供選購。

7-11哈根達斯即起至6月16日前，限時5天「迷你杯全品項買3送3」，多種口味一次購足讓夏日暢快滿足享用。

▲ 2月24日至2月28日哈根達斯指定品項3入229元。（圖／業者提供）
▲全家哈根達斯指定雪糕買3送3；7-11哈根達斯迷你杯全品項買3送3。（圖／業者提供）
🟡義美冰淇淋泡芙買一送一
今起至16日前，義美門市快閃限定冰品「冰淇淋大泡芙(抹茶紅豆)」買一送一，原價70元、特價35元，全台20家門市限定，數量有限送完為止。

▲義美門市快閃限定冰品「冰淇淋大泡芙(抹茶紅豆)」買一送一。（圖／義美提供）
▲義美門市快閃限定冰品「冰淇淋大泡芙(抹茶紅豆)」買一送一。（圖／義美提供）

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