今起全家霜淇淋買1送1！7-11哈根達斯買3送3　義美冰淇淋泡芙半價

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今起至16日全家霜淇淋買一送一，且不限定支付方式、口味。推薦嚐鮮六月新口味「海鹽檸檬霜淇淋」，與Xpark水族館聯手合作，用在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成，雪酪口感吃的到檸檬酸甜與海鹽微鹹滋味，「巨峰葡萄霜淇淋、草莓優格霜淇淋」也同步在雙口味店舖回歸開賣。
並且歡慶618購物節，即起至6月18日前，「momo購物網」單筆滿399元，指定到「全家」取件無退貨者，可以到「momo購物網」登記免費兌換全家霜淇淋（售價49元）一份。
🟡7-11霜淇淋夏至買一送一
7-11迎接夏至到來，6月21日起至6月23日，不限支付方式霜淇淋買一送一；即起至7月9日，還有每週五、六和日，凡使用icash2.0或icash pay支付，即可享7-11霜淇淋「任選第二支半價」。
六月新口味登場，攜手桃園市府桃園好農合作，推出粉色少女心滿滿的「水蜜桃牛奶霜淇淋」，使用拉拉山鮮榨水蜜桃原汁製成，加入鮮奶，打造酸甜果香與奶香融合風味。
🟡全家、7-11哈根達斯買3送3
今起至16日前全家「哈根達斯指定雪糕買3送3」限時優惠，原價129元雪糕系列任選6支只要387元，包含經典不敗的巧克力脆杏仁雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕，以及新口味香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕都能一次滿足，共11種口味供選購。
7-11哈根達斯即起至6月16日前，限時5天「迷你杯全品項買3送3」，多種口味一次購足讓夏日暢快滿足享用。
🟡義美冰淇淋泡芙買一送一
今起至16日前，義美門市快閃限定冰品「冰淇淋大泡芙(抹茶紅豆)」買一送一，原價70元、特價35元，全台20家門市限定，數量有限送完為止。