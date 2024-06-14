百家台廠前進歐洲！綠色風潮等3領域超夯　台歐經貿交流更上層樓

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自歐盟執委發布的歐洲綠色政綱（European Green Deal）宣示2050年達成碳中和，歐洲各國政府積極推動相關政策，循環經濟概念在歐洲得到廣泛認同和實踐。
此次展覽主軸「Green Tomorrow」契合歐洲的綠色永續風潮，能在生活中落實的永續低碳產品及材質相當受歐洲消費者及買主歡迎。數位醫療和大健康趨勢也相當受到重視。
其他主題展區參展商也多有斬獲，立陶宛經濟及創新部政務次長澤麥提斯特別在德出差行程中撥空前來參觀，在參觀雷虎科技時表示，立陶宛正在建構無人機生態系，知道台灣也正在發展無人機產業，未來有許多可以合作的機會。
此外，微笑單車也受到電動車、自行車業者的青睞，柏林共享單車平台營運商表示，目前所使用的自行車故障率高，希望與YouBike在自行車品項進行合作。
品味台灣區辦理的「台德連鎖加盟產業交流活動」，邀請到德國特許經營協會、電商平臺商、德國與奧地利最大連鎖加盟展主辦單位Cox Orange Marketing & PR GmbH到場，分享德國餐飲業及連鎖加盟產業相關市場資訊。而德國最大亞洲超市有意將鮮芋仙產品導入德國超市。
這次的歐洲台灣形象展受到歐盟高度重視，歐盟產業聚落交流平臺（ECCP）特別籌組來自德國、法國、義大利、匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞6個國家、7個產業聚落訪團共17人前來觀展及洽談，涵蓋了電子資通訊、半導體、智慧城市、智慧製造和智慧醫療等領域。展覽首日辦理台歐商務合作研討，由台歐產業聚落與業者共同參與分享，吸引許多買主現場聆聽。
我商deya創辦人表示，透過這個研討會為榮獲Green Products Award的零碳背包進行首次發表，對拓展歐洲市場大有助益。
另外，波蘭每年舉辦逾50場專業展覽及500場會議的前三大會展機構Targi Kielce特別由總裁Dr. Andrzej Mochoń率團參加本展並與外貿協會簽署合作備忘錄，加深台波會展領域間的交流。
展覽次日辦理的「台灣之夜」集台歐政要、企業於一堂，在南投仁愛鄉泰雅族青少年「親愛愛樂樂團」演奏悠揚的望春風旋律聲中賓主盡歡，台歐之間的經貿與文化交流更上一層樓。