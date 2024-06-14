台版柬埔寨案外案！40歲「棄屍男」性侵13歲少女 遭判刑3年8個月
震驚全台的「台版柬埔寨棄屍案」，詐團首腦「藍道」、「茶董」等多名成員陸續遭判刑，如今傳出案外案，一名40歲負責棄屍的潘姓男子，聲稱家中有幼童需要照顧，卻於交保後落跑遭通緝，去年10月間被捕歸案，近日，潘男因另案遭判決，他涉及對13歲女子性侵，案經桃園地院審理，依對未滿14歲之女子性交罪，判處有期徒刑3年8個月。
記者林盈君／綜合報導
據了解，潘姓曾參「台版柬埔寨案」，負責將被虐死者棄屍桃園龜山地區，之後詐團成員陸續被逮，潘男聲稱家裡有幼童需要照顧，卻在交保後失聯被通緝，最後於去年10月間被警方逮捕歸案。本月5日，桃園地院公布一份判決書，潘男於2021年間與一名13歲少女交往，並涉嫌侵犯女方，女方家屬得知報警處理。
案經桃園地院審理，法官認為，潘男與少女的母親曾為男女朋友關係，應當知道少女未成年，且潘男犯案後否認犯行，態度惡劣，依對未滿14歲之女子為性交罪，處有期徒刑3年8個月，全案仍可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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