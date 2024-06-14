大聯盟最新打者實力榜！「法官」Judge穩居冠軍　大谷翔平跌至第4

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在這份最新的打者實力排行榜中，「法官」Aaron Judge仍與上次的調查結果相同，持續穩居第一，他的洋基隊友Juan Soto則從第4名衝上第2名；金鶯新星Gunnar Henderson則從第5名一路衝上第3名，至於曾登上打擊實力排行榜第1名的大谷翔平，則從上次的第2名，再度下滑至第4名。
至於第5名至第10名，則分別為皇家一壘砲手Bobby Witt Jr.、費城人當家重砲Bryce Harper、守護者強打José Ramírez、道奇核彈頭Mookie Betts、勇士Marcell Ozuna與太空人重砲Yordan Alvarez，其中與Ozuna跟Alvarez都是本季首度擠進到前10名位置。
Aaron Judge能夠拿下第一，想必外界並不會有太多疑問，整個5月Judge出賽28場，共敲出35支安打，其中包括14發全壘打和12支二壘安打，打下27分打點，單月打擊率高達0.361，OPS（上壘率+長打率）更是驚人的1.397。Judge並以26支長打刷新了貝比魯斯（Babe Ruth）和賈里格（Lou Gehrig）2位名人堂傳奇球星、前洋基隊長所共同保持的5月25支長打隊史紀錄。
大谷翔平壘打數國聯領跑 目前已累計155個壘打數
至於日籍球星大谷翔平雖然在過去幾週，打擊稍稍降溫，不過在他稍早敲出本季第16轟後，仍以151個壘打數領先國聯（目前大谷已累積17轟、155個壘打數）。官網直言，大谷翔平肯定會有更多的高峰或低谷到來，即便因手肘傷勢本季只能「一刀流」，但大谷還是有機會，能夠角逐個人生涯第3座MVP。