NBA官網公布FMVP榜單！塞爾提克Brown領先 Doncic排第5引發爭議
NBA美國職籃總冠軍戰，波士頓塞爾提克在系列賽前三場取得3:0領先達拉斯獨行俠，有機會以橫掃之姿拿下NBA總冠軍，NBA官網也在昨（13）日公布目前總冠軍戰MVP預測榜單，目前排名前三的是Jaylen Brown(布朗)、Jason Tatum(塔圖姆)、Kyrie Irving(厄文），Jaylen Brwon在前三場比賽繳出場均24.3分、6籃板、5.7助攻，在榜單上較有爭議的是，Kyrie Irving竟力壓Luka Doncic排在第三，而Doncic排在第五。
記者吳政紘/綜合報導
Kyrie Irving在系列賽前三場繳出場均21分、2.7籃板、3.3助攻，Doncic則是29.7分、9籃板、6助攻，Doncic在總冠軍戰帶傷上陣，雖繳出高效表現，但依舊無法抵擋塞爾提克，Kyrie Irving在西區決賽對陣灰狼時，場均繳出27分、3.6籃板、4.6助攻的表現，但到了總冠軍戰手感冰冷，但NBA依舊將他擺在總冠軍戰MVP排行榜的第三名。
Doncic一人苦撐 排名第五原因是防守？
Doncic在總冠軍戰的進攻表現有目共睹，但在防守端的表現卻差強人意，在G3結束後，許多美國記者也發文砲轟Doncic消極的防守態度，《ESPN》記者Brian Windhorst就痛批Doncic，「如果Luka想要成為一個贏家，他就必須把在這屆總冠軍賽上發生的事情，當作一次寶貴的學習經驗。他的防守表現令人無法接受，他對待裁判的方式也在讓他的球隊遭受損失，下戰G4他欠獨行俠一場勝利。」加上G3最後苦吞6犯出場，無法幫助獨行俠搶回一勝，種種原因都導致Doncic在榜單上只能排第五。
Brown打出球星級表現 塞爾提克一哥換人當？
Jaylen Brown在今年季後賽表現亮眼，多次在Tatum熄火的狀態下，拯救球隊，總冠軍戰場均繳出24.3分、6籃板、5.7助攻，力壓的Tatum21.7分、8.7籃板、7.3助攻，這也讓球迷感覺到似乎Brown已經慢慢超越Tatum成為塞爾提克的一哥。