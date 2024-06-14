AI掀起新零售革命！引爆千億美元商機　掌握下半年多頭行情

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彭子芸指出，透過AI所打造的新興零售模式，目前可分為五大應用面：第一，個人化推薦系統，透過大數據分析和演算法，零售業者可以根據消費者的購買紀錄、瀏覽行為和個人偏好，提供更精準的產品推薦；第二，智慧供應鏈與庫存管理，透過AI分析，能更準確預測市場需求變化，優化庫存管理，進而減少庫存過剩和缺貨風險。
第三，自動化客服與聊天機器人，以AI驅動的客服系統可以全年無休提供服務，大幅降低零售人力成本；第四，動態定價與促銷優化，企業利用AI分析市場競爭狀況、消費需求和價格彈性等因素，實現動態定價策略，從而最大化企業獲利空間。
至於第五項則是目前AI在零售產業的新型態運用，彭子芸說明，透過安裝傳感器和攝影機，業者能即時監控店內客流和顧客行為，再以AI分析門市運營與顧客行為，從而優化門市布局和產品陳列，進一步提升客戶服務和銷售轉化率。目前亞馬遜的「Amazon Go」無人商店就是利用「Just Walk Out」技術完成無人自動結帳，並利用AI分析來進行商品陳列，創造無縫購物的新零售體驗。
彭子芸認為，展望美股優勢不僅有AI帶動，加上醫療、非核心消費等產業的企業獲利年增幅表現也相當受市場看升，建議投資人不妨逢市場拉回時分批佈局，掌握下半年的美股多頭行情。