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AI掀起新零售革命！引爆千億美元商機　掌握下半年多頭行情

▲麥肯錫發布最新報告顯示，未來AI將為零售和消費品產業創造4000至6600億美元的額外產值。（示意圖 / 翻攝自Pixabay.com）
▲麥肯錫發布最新報告顯示，未來AI將為零售和消費品產業創造4000至6600億美元的額外產值。（示意圖 / 翻攝自Pixabay.com）

記者許家禎／台北報導

AI全面進入消費者的生活，所運用在零售與消費的商機，已成為兵家必爭之地，保德信表示，麥肯錫發布最新報告顯示，未來AI將為零售和消費品產業創造4000至6600億美元的額外產值，國際數據資訊（IDC）研究亦指出，零售業者在AI領域每投資1美元，能獲得3.45美元的回報，反映出零售業導入AI技術將是大勢所趨。

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PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，看好AI帶來的營運優化優勢，全球零售業者紛紛投入AI來提升運營效率、優化供應鏈管理，且從產品銷售、供應鏈管理到顧客服務，皆有相關應用。根據研調機構Market.Us最新預估，全球零售業的AI市場規模預計將由今年的121億美元，大幅成長至2033年的1272億美元，年複合成長率高達29.9%。

彭子芸指出，透過AI所打造的新興零售模式，目前可分為五大應用面：第一，個人化推薦系統，透過大數據分析和演算法，零售業者可以根據消費者的購買紀錄、瀏覽行為和個人偏好，提供更精準的產品推薦；第二，智慧供應鏈與庫存管理，透過AI分析，能更準確預測市場需求變化，優化庫存管理，進而減少庫存過剩和缺貨風險。

第三，自動化客服與聊天機器人，以AI驅動的客服系統可以全年無休提供服務，大幅降低零售人力成本；第四，動態定價與促銷優化，企業利用AI分析市場競爭狀況、消費需求和價格彈性等因素，實現動態定價策略，從而最大化企業獲利空間。

至於第五項則是目前AI在零售產業的新型態運用，彭子芸說明，透過安裝傳感器和攝影機，業者能即時監控店內客流和顧客行為，再以AI分析門市運營與顧客行為，從而優化門市布局和產品陳列，進一步提升客戶服務和銷售轉化率。目前亞馬遜的「Amazon Go」無人商店就是利用「Just Walk Out」技術完成無人自動結帳，並利用AI分析來進行商品陳列，創造無縫購物的新零售體驗。

彭子芸認為，展望美股優勢不僅有AI帶動，加上醫療、非核心消費等產業的企業獲利年增幅表現也相當受市場看升，建議投資人不妨逢市場拉回時分批佈局，掌握下半年的美股多頭行情。


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