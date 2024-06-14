新北中和警匪追逐！通緝犯拒檢連闖紅燈 路口撞飛騎士狼狽落網
14日凌晨3時許，新北市中和區發生警匪追逐，當時巡邏員警於景新街附近，發現一台小客車形跡可疑，因此上前攔查，而45歲的王姓男子見警心虛，竟拒檢並加速逃逸，警匪追逐近4公里，最後於景安捷運站前路口，王男的小客車與機車騎士發生碰撞，王男與乘客宋姓女子遭逮，車上搜出毒品、吸食器等物品，全案將依公共危險、毒品危害防制條例，及詐欺通緝等案，移請新北地檢偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時南勢所員警執行巡邏勤務，發現王男駕駛的小客車形跡可，因此上前盤查，未料王男竟拒檢並加速逃逸，狂踩油門闖數個紅燈，警匪追逐近4公里，最後王男不慎與機車騎士擦撞停下。29歲的舒姓騎士遭撞擊，有腦出血、骨折現象，被緊急送往雙和醫院治療，王男與41歲女乘客宋女輕傷，送醫治療後被帶回偵訊。
經警方調查，王男因涉及詐欺遭通緝，且車內還搜出毒品、吸食器等，全案後續將依公共危險、毒品危害防制條例及詐欺通緝等案移請新北地檢偵辦。
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