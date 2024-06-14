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蔡阿嘎還敢拍！挑戰「東京最後一名拉麵」　吃完連聲喊：這不行啊

▲蔡阿嘎赴日本挑戰「東京最後一名的拉麵」 ，吃完後他直呼「這不行啊！」（圖／蔡阿嘎YouTube）
▲蔡阿嘎赴日本挑戰「東京最後一名的拉麵」 ，吃完後他直呼「這不行啊！」（圖／蔡阿嘎YouTube）

記者薛羽彤/綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎去年拍攝「日本5家超難吃連鎖地雷店」影片引發爭議，昨（13）日他更新頻道，再度挑戰拍攝被日本讀者票選出「東京最後一名的拉麵」 ，吃完後他給出實際評價，直呼「浪得虛名！這不行啊！」覺得很好吃，網友笑說：「結果這次得罪了日本網友。」

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蔡阿嘎昨日發布最新影片「挑戰東京最後一名的拉麵」，他表示日本《讀賣新聞》讀者票選出來「全東京最後一名的拉麵店」排行第10271名，老闆還因為這樣接受過電視台採訪。蔡阿嘎帶著員工實際來到拉麵店，買了一碗叉燒拌麵，沒想到蔡阿嘎吃下去驚呼：「很好吃啊！」一口接著一口，不過他也點出缺點叉燒肉普通偏鹹，二伯和員工也都覺得麵條很好吃，類似台灣的乾拌麵，蔡阿嘎則笑說：「這個不行，我要譴責，這浪得虛名嘛！」

▲▼蔡阿嘎挑戰日本網友票選「東京最後一名的拉麵」，覺得很好吃，不懂為何最後一名。（圖／蔡阿嘎YouTube）
▲▼蔡阿嘎挑戰日本網友票選「東京最後一名的拉麵」，覺得很好吃，不懂為何最後一名。（圖／蔡阿嘎YouTube）
▲▼蔡阿嘎挑戰日本網友票選「東京最後一名的拉麵」，覺得很好吃，不懂為何最後一名。（圖／蔡阿嘎YouTube）
 
由於蔡阿嘎上次因拍攝日本難吃地雷店遭炎上，這次他說話小心翼翼，並強調是「日本網友票選的」，網友看完後笑說：「哈哈這次怕了，嘎哥表示是日本網友選的不關我事」、「哈哈新單元，嘎哥帶你踩地雷」、「看到第一個想法是，嘎哥還敢拍」、「這次標題下的很保守，怕被在拿來擋事情」、「來看嘎哥領悟的說話的藝術」、「為嘎哥捏把冷汗。」

▲拉麵店被排行最後一名，電視台還曾為此來採訪。（圖／蔡阿嘎YouTube）
▲拉麵店被排行最後一名，電視台還曾為此來採訪。（圖／蔡阿嘎YouTube）

 

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