王仁甫帶家人拍「四川旅遊片」陷波特王風波！曝零酬勞：全程自費
網紅波特王在12日透露中國正在計劃邀請台灣網紅免費去當地旅遊拍片，加上女星何妤玟也表示自己有收到類似的邀約，引起網友們高度關注。而藝人王仁甫與老婆季芹近日剛好更新Youtube頻道，上傳了一部到成都旅遊的影片，馬上被網友詢問：「這趟四川之旅是有酬勞的嗎？」本尊也馬上給予回應，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
王仁甫與季芹先前帶著家人到四川成都旅遊，除了到黃龍溪古鎮、樂山大佛等地，他們也品嚐了許多當地的美食，夫妻倆還一起共享一碗麵，在帶家人在欣賞美景的時候，夫妻倆之間的對話也相當逗趣可愛。
不過，因為先前網紅波特王爆料中國計畫邀約台灣網紅免費去旅遊拍片，便有網友好奇留言詢問王仁甫與季芹：「請問，這趟四川之旅有酬勞嗎？還是有其他交換利益？」意外釣出本尊回應表示：「沒有喔，全程自費旅遊。」另外，也有網友好奇王仁甫一家人是自由行還是請當地的旅行社幫忙安排行程，本尊也親回表示：「我們是自己上網做功課規劃行程跟餐廳喔，這樣旅途才有未知的驚喜。」
而其他網友看到王仁甫帶一家人出遊的影片之後，都紛紛留言表示：「看著你們一家四口開心的出遊，真的是好幸福好美滿的家庭」、「芹仁真的很可愛！發自內心的甜蜜！大佛不知道看到你們這麼甜，有沒有也想戴個墨鏡」、「真是好看的一集！能見識到四川成都的佛像，也能學到一點知識，好狀觀喔」、「看完你們的影片，我也想去成都玩了」、「佛像真的都好莊嚴喔！看到有一種不能開玩笑的感覺。」也有網友認為這一次的影片跟以往不太一樣，「超商業，跟以往拍攝方式完全不同」、「我不信沒有對價酬勞。」