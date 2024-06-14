王力宏金曲獎致敬李玟開唱！歌迷氣炸罵翻了 CoCo二姊47字回應
第35屆金曲獎頒獎典禮，為了致敬永遠的華語樂壇歌后李玟（CoCo），特別安排昔日好友王力宏獻聲演出；然而因為王力宏曾爆出私德負面新聞的關係，眾多李玟歌迷留言抗議主辦單位這項決定，李玟二姊李思林則回應：「謝謝大家這麼愛CoCo，非常期待當天的表演。」對爭議內容沒有過多表示。
記者黃雅琪／綜合報導
王力宏與李玟結識30年，兩人的交情不在話下，此次他受邀擔任金曲獎頒獎典禮表演嘉賓、獻唱李玟經典好歌，以緬懷歌迷心中永遠的華語樂壇天后，王力宏表示，收到邀約時心情非常複雜：「我感到非常榮幸能夠在這麼重要的舞台上，向我的好友CoCo致敬；另一方面，想到她已經離開我們，心中也充滿了悲傷。」
王力宏受邀於金曲獎演出、致敬李玟，李玟家人表示：「力宏算是和CoCo同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱相信CoCo會非常感動。」但主辦單位這項決定引發李玟歌迷不滿，紛紛在官方臉書留言開轟「順子讓我驚喜、王力宏讓我驚嚇」、「請問我們觀眾是什麼很賤的人嗎？」、「請王力宏這種咖來致敬李玟，這點子蠻地獄的。」
根據《TVBS新聞網》報導，李玟二姊李思林得知王力宏挨轟後回應：「在金曲典禮上能夠有致敬CoCo的環節，這是最重要、最感動的！謝謝大家這麼愛CoCo，非常期待當天的表演。」