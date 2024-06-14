莊瑞雄拍桌怒嗆韓國瑜！前綠委爆內幕：大家不是真正要協商
立法院三讀通過《立法院職權行使法》與《刑法》修正案，強化國會監督權力，但行政院移請立法院覆議，立法院長韓國瑜13日召集協商；可協商時，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄不滿發言被跳過，拍桌怒嗆韓國瑜，韓國瑜也動怒「你拍甚麼桌子？你是在雞蛋裡挑鋼筋。」對此，前立委李俊毅表示，這件事就是民進黨不要、但國民黨和民眾黨硬要，大家根本無意去協商，即使沒理由也要提覆議。
記者王德蓉／綜合報導
李俊毅13日在節目《少康戰情室》表示，院長的責任就是主持院會、主持協商而已，提案也是要跟委員一樣連署，沒什麼特權，相罵就是不嫌話無聊。他認為，說實在的，大家根本無意去協商，沒有要用協商解決問題。針對於行政院對國會改革法案提覆議，李俊毅坦言，「即使沒有理由也要覆議，只是法律規定要窒礙難行，就從窒礙難行裡面編一些理由出來，就這麼簡單。」
李俊毅說，這件事情很簡單，就是民進黨不要、但國民黨跟民眾黨硬要，就變成如今的僵局；他認為，在國會改革法案通過前，事前該做的政黨之間的協調、社會民意的統整，有太多事情都沒做，那就非覆議不可，而也不用去說事前沒溝通是誰的責任，民進黨也要負一點責任，但覆議表決大概會維持原條文，接著就到憲法法庭去釋憲打延長賽。他表示，現在政黨協商裡面說的話都很無聊、每天在吵，不是真正要協商。