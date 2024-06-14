星宇虧損額達115億、董座張國煒：是最後一次　預計年底申請上市

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星宇航空第一季總營收為新台幣79.95億元，季增率23%、年增率83%；季稅後淨利6.23億元；每股盈餘0.3元，累計虧損108.83億元，已達實收資本額208.87億元的二分之一。針對虧損問題，董事長張國煒表示，先前累計虧損額較高主要是受到疫情影響，但他也表示「這是最後一次」，未來應不會再見到大幅虧損。
展望今年營運，星宇航空持續積極拓展航網，包括泰國清邁、日本函館等新航線，3月再插旗中台灣，開關台中直飛澳門、峴港、高松等三條新航線，未來還有香港、越南富國島、美國西雅圖、印尼雅加達等新航點，星宇航空表示未來將積極經營北美、東南亞經台灣轉機的市場，待中轉航網漸具規模、星宇航空預期2025年下半年將可見到中轉航網帶來的正面效應。董事長張國煒表示，今年營運會比去年好很多，希望獲利將有兩位數成長。
而針對今日股東會所有議案順利照案通過，包括星宇航空配合上市櫃前發行新股公開承銷增資，提請原股東放棄優先認股討論案。張國煒也表示，股東會通過的討論案是因應年底要上市所做的調整，並首度透露公司希望在年底轉上市。
星宇航空2023年總營收224.72億元，年增568%；稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。其中，客運營收為197.47億元，年增率767%；貨運營收為15.95億元，年增率74%。截至去年底，累計虧損115.06億元。