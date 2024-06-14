旅日注意！LINE Pay震撼宣布「退出日本市場」　2025年4月停服務

星宇虧損額達115億、董座張國煒：是最後一次　預計年底申請上市

▲星宇航空今（14）日舉行股東會，累積虧損新台幣115.06億元，董事長張國煒表示，會是最後一次。（圖／星宇航空）
▲星宇航空今（14）日舉行股東會，累積虧損新台幣115.06億元，董事長張國煒表示，會是最後一次。（圖／星宇航空）

記者陳郁柔／台北報導

星宇航空今（14）日舉行股東會，截至去年年底，累積虧損新台幣115.06億元，對此董事長張國煒表示，這些是疫情期間造成的虧損，並且會是最後一次虧損，而今日討論事項的提請原股東放棄優先認股權案，是為了上市做準備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星宇航空今日舉辦股東會，會中由執行長翟健華進行營業報告，對於2023年預算達成率約為92.2%，他表示主要落差來自於2架廣體客機交機遞延、以及日本相關作業人力不足所致。

星宇航空第一季總營收為新台幣79.95億元，季增率23%、年增率83%；季稅後淨利6.23億元；每股盈餘0.3元，累計虧損108.83億元，已達實收資本額208.87億元的二分之一。針對虧損問題，董事長張國煒表示，先前累計虧損額較高主要是受到疫情影響，但他也表示「這是最後一次」，未來應不會再見到大幅虧損。

展望今年營運，星宇航空持續積極拓展航網，包括泰國清邁、日本函館等新航線，3月再插旗中台灣，開關台中直飛澳門、峴港、高松等三條新航線，未來還有香港、越南富國島、美國西雅圖、印尼雅加達等新航點，星宇航空表示未來將積極經營北美、東南亞經台灣轉機的市場，待中轉航網漸具規模、星宇航空預期2025年下半年將可見到中轉航網帶來的正面效應。董事長張國煒表示，今年營運會比去年好很多，希望獲利將有兩位數成長。

而針對今日股東會所有議案順利照案通過，包括星宇航空配合上市櫃前發行新股公開承銷增資，提請原股東放棄優先認股討論案。張國煒也表示，股東會通過的討論案是因應年底要上市所做的調整，並首度透露公司希望在年底轉上市。

星宇航空2023年總營收224.72億元，年增568%；稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。其中，客運營收為197.47億元，年增率767%；貨運營收為15.95億元，年增率74%。截至去年底，累計虧損115.06億元。

市場仍謹慎！美元指數重回105　新台幣開盤走貶3分、來到32.36元

美股漲多、蘋果登市值冠軍　權值股熄火！台股開盤震盪、上漲31點

WWDC讓投資人重拾信心　超車微軟！蘋果奪回市值龍頭寶座

再解鎖新國家！星宇航空「台北-雅加達」9/1正式飛航、即日起開賣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生