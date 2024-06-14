楊千霈找回6張張學友門票！公園仰天啜泣突接捷運電話：是奇蹟吧
藝人楊千霈在昨（13）日透過社群發文透露，自己在搭捷運時不小心弄丟了「歌神」張學友9日演唱會的門票，而且還是弄丟6張，讓她心痛直呼：「心如刀割。」楊千霈本來也想說要找回來的機會應該很渺茫，不料消息曝光過了一小時之後，她就接到台北捷運的電話，確定找回她弄丟的演唱會門票了！
記者洪生儒／綜合報導
楊千霈13日透過臉書發文透露自己運動完在公園仰天啜泣，正懊惱自己的迷糊，沒想到就看到台北捷運的來電，讓她直呼：「不、敢、相、信！」台北捷運人員在電話中表示：「楊小姐，你的遺失物被送回來了。」聽到這句話，讓楊千霈讚嘆：「是奇蹟吧！」她也隨即馬上衝到捷運公司領回自己遺失的演唱會門票，並向好心人道謝：「雖然我不認識妳，但是我謝謝妳！謝謝善心人士。」
此外，楊千霈也感謝記者朋友們的熱心報導，才能讓她在報導出來短短一個多小時後找回票券，「失而復得的我，是如此的感恩和幸運，明年如期見學友哥！」不少網友看到楊千霈的發文後，都紛紛留言表示：「太幸運了啦」、「好人有好報」、「還好有好心人，世界多了一些美好」、「真的太感人，還好有找回來，那個好心人絕對會有好報。」
其實，「歌神」張學友先前因感染RSV病毒，所以取消了7、8、9日在台北小巨蛋的演出，不過主辦單位隨即也公告補償方案和退票流程，若觀眾選擇不退票的話，可以拿著被取消場次的票去換取張學友明年在台北舉行的演唱會門票。據了解，主辦方提供了退票方案後，實際上辦理退票的人並不多，可見粉絲們都相當期待明年能見到張學友。