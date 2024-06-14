台南卓家汕頭魚麵回來了！暫停營業3年半 原址重生但改了一配方
在台南已經開業50年的「卓家汕頭魚麵」，原本在2021年1月宣佈停業，隔了三年半，終於又大張旗鼓宣告重新開賣。店面依舊是在原本的中西區民生路上，招牌的魚麵小碗50元起，但是店家有提到，傳統魚麵材料是使用狗母魚，現在改為旗魚加虱目魚。
記者葉盛耀/綜合報導
台南民生路上的卓家汕頭魚麵，是許多老臺南人從小吃到大的小吃美食，所謂的魚麵通常是以狗母魚來製作，因為狗母魚多刺，大部分饕客不愛，於是開始用狗母魚取出的魚漿來做成魚麵，通常賣魚麵的店家也會兼賣魚冊湯、魚餃湯等產品。
2021年1月，卓家汕頭魚麵無預警發布消息，表示因貨源不足而結束營業，引起當時許多網友們的熱烈討論與不捨。如今卓家魚麵再度開張，並且於臉書粉專留言處提到，因為狗母魚貨源不穩定，現在改成旗魚加上虱目魚來製作。記者致電卓家魚麵原本的老闆，他表示現在都交由二哥主掌。事實上，台南有多家魚麵店，包含夏家魚麵等，大多都是親戚，配方與口味也相近。
台南重新開張的美食還有「小林木瓜牛奶」，創業於1981年，陪伴台南人已經40多年，全盛時期還有東寧路、海安路、南方公園、安平等處都有分店，主打招牌商品除了木瓜牛奶，還有果汁、水果切盤、雪綿冰等。去年無預警傳出就連最後一家分店東寧店也熄了燈，今年今（2024）年4月底開始，「小林木瓜牛奶」在西門路上重新開張，招牌木瓜牛奶中杯（500cc）65元、大杯（700cc）85元，與手搖飲一樣，還可以調整甜度與冰塊。