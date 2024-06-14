中國中止ECFA、碳費啟動　台塑化陳寶郎：挑戰多！轉型前進

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但到了下半年，因為OPEC+的國家減產，美國原油庫存持續減少，還有發生以巴軍事衝突，讓油價沒有繼續下跌，加上進入煉油廠密集檢修期，帶動油品價差上漲，讓公司獲利逐步回升。
陳寶郎說，總體而言，2023年的整體經營環境變化很大，但仍憑藉著長年累積的產銷調度經驗，靈活應對這市場變化，並在這當中逆勢成長，2023年稅前利益為247億，比2022年增加了46%。
陳寶郎指出，煉油部門2023年的平均日煉量是44.2萬桶，年增3.2%，在銷量的部分，因為疫情解封後旅遊復甦，航空燃油需求都有增加，內銷油品的部分成長4.6%，但受到通膨、升息、全球經濟疲弱、中國經濟復甦不如預期，油品跟原油價差大幅縮小，使煉油部門獲利年減69%。
在石化原料方面，全球石化原料下游市場仍然疲弱，加上中國新增大量石化產品產能，市場處於供過於求，產品行情普遍走跌，但有很多石化廠因為不堪虧損降量操作，使得原料輕油價格下跌，而且跌幅超過產品價格的跌幅，使公司輕裂廠營運成本下降，虧損較2022年減少。
公用部門的部分，2022年受到俄烏戰爭的影響煤價大幅上漲，但是台電沒有調價，所以產生鉅額虧損，但2023年煤價下跌了，讓我們獲利有大幅成長。
當然不僅在事業經營上努力爭取績效，也在氣候議題上善盡社會責任，採取各項有效措施來改善碳排問題，設定逐步降低溫室氣體排放量的目標，希望透過提高能源使用效率、增加使用綠能，並將產品往高值化方向發展，讓減碳與創造利潤兩者沒有衝突，相輔相成，完成雙重目標，在2023年共完成了229件改善案，每年可以減碳27.4萬噸、節電1.85億度及節水5.7萬噸。
談到對今年的營運展望，陳寶郎觀察各國央行的升息循環已接近尾聲，但通膨仍處於高檔，地緣政治衝突也還在繼續，加上又面臨大陸中止ECFA，經濟前景還看不到太多有利的因素，而且在逐漸趨嚴的環保規範下，國內也完成氣候變遷因應法並將開始徵收碳費，在能源轉型逐步邁入排碳有價的時代，石化產業的發展勢必要調整，朝產品升級與轉型計畫前進，在面對AI的浪潮下，利用數位科技，設定「數位」與「永續」兩大目標，帶動整體產業導入低碳、綠色的經營理念，一同為發展永續供應鏈而努力。