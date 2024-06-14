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高市開發區土地標售6/26開標　12筆總底價逾29億

▲高市113年度第2季開發區土地標售。（圖／高市府地政局提供）
▲高市113年度第2季開發區土地標售。（圖／高市府地政局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高市府地政局113年度第2季開發區土地標售，共計推出10標12筆優質建地，訂於6月26日開標，合計總底價29億5731萬3558元。

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▲第71期重劃區本季推出3筆特定商業專用區土地標售。（圖／高市府地政局提供）
▲第71期重劃區本季推出3筆特定商業專用區土地標售。（圖／高市府地政局提供）
地政局表示，第71期重劃區，位於本市三民區高雄火車站區域，開發完成後，鐵路地下化及自由路與復興路開通，形成交通便捷的優質生活圈，本季地政局推出3筆特定商業專用區土地標售，1筆面積約516坪，臨鐵新二街；另1筆面積約355坪，位於大港街及10米建國二路190巷；還有1筆面積約61坪，位於復興一路及大港街，3筆土地皆近台鐵高雄及民族車站、龍江公園、綠園道及捷運黃線Y10站預定地，住商皆宜。

高雄大學區段徵收區，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，已營造優質社區環境。地政局本季釋出2筆土地，1筆第三種商業區土地，面積約706坪，地形方正，臨大學10街及大學27街，近台十七線及中和兒童公園，為興建優質住商大樓首選；另1筆為住宅區土地，位於大學28街，可規劃為透天住宅使用。

▲高市113年度第2季開發區土地標售位置圖。（圖／高市府地政局提供）
▲高市113年度第2季開發區土地標售位置圖。（圖／高市府地政局提供）
中都重劃區，串連美術館特區及農16，成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季推出2標4筆土地，1標2筆住宅區土地臨九如三路及德勝街，面積約133坪，面對中都溼地公園，擁有景觀第一排優勢，附近九如陸橋拆除工程已於今年動工，未來交通與景觀優化，前景可期；另1標2筆商業區土地，位於九如三路、中道街及潼關街，近中華二路，面積約588坪，可規劃優質住商大樓。

第92期重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中及中山大學仁武校區，生活機能及環境佳。本季推出1筆住宅區土地，臨文安一街，面積約2292坪，可規劃住宅大樓。另林園及湖內農地重劃區各推出1筆土地，供投標人多種選擇。

第2季土地標售作業於113年6月14日公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。

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