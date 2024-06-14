淡水街頭爆衝突！不滿重機未禮讓怒丟水瓶 2男拉扯互毆路人看傻
本月8日晚間，新北淡水區發生鬥毆扭打事件，38歲的周姓男子從超商走出，疑似不滿騎乘大型重機29歲陳姓男子未禮讓，周男當下氣得朝陳男丟擲水瓶，2人隨即爆發肢體衝突，在大街上扭打互毆，周男還氣的將陳男的重機推倒。警方獲報到場，立即將2人拉開，而雙方互控傷害，陳男也因周男推倒重機導致受損，提告毀損、妨害自由及妨害名譽告訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時周男從超商走出來，疑不滿騎重機的陳男未禮讓他，先是氣的將手中水瓶丟向陳男，陳男也下車與周男對峙，2人爆發肢體衝突，當街又踹又踢的互毆，讓附近民眾都看傻眼。從曝光的影片可以看到，周男不滿的大聲叫囂，甚至脫掉上衣當街大吼，並衝向陳男出腳踹人，陳男也與周男發生拉扯，最後周男氣的將陳男重機推倒，場面十分火爆。
轄區淡水警分局獲報後，立即出動快打部隊趕赴現場，而周男與陳男互控傷害，陳男也因重機被推倒損毀，另提告毀損、妨害自由及妨害名譽等，警方依法辦理。
※【NOWnews 今日新聞
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