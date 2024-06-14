館長喊話「成吉思汗」被衝撞內情不簡單 盧秀燕親自回應了
知名網紅「館長」陳之漢在台中市經營的「成吉思汗」健身房旗艦店，12日晚間傳出遭小貨車衝撞大廳，檢察官複訊後向法院聲押林姓駕駛獲准，館長仍在直播時強調「我覺得這件事情不簡單」、喊話台中市長盧秀燕協助釐清。盧秀燕今天表示，檢警都在認真偵辦中，不只要讓真相水落石出，更要讓在台中生活、做生意的人都能得到保障。
記者顏幸如／台中報導
位於北屯區崇德二路二段、由網紅館長陳之漢開設的成吉思汗健身俱樂部台中館，12日晚間7時許遭一部小貨車衝撞，大門玻璃當場破碎，所幸無人受傷，警方依《毀損》、《恐嚇》等罪嫌將31歲林姓駕駛移送地檢署，檢察官複訊後向法院聲押獲准。
警方透露林男曾做過保全、夜店員工，近期失業後打算去健身房應徵教練，豈料疑似被拒絕才犯案。但「館長」陳之漢不這麼認為，並在直播時指「這是我聽過最瞎的東西」。他表示林嫌和友人下車時神色自若、對警察態度囂張，一點都不像失控，明顯是刻意犯案。並猜測犯案手法與先前寶和會很像，貨車駕駛先製造一場糾紛，之後再藉口報復，希望檢警儘快調查清楚，也希望台中市長盧秀燕釐清狀況。
盧秀燕今（14）日上午視察南屯建功托嬰中心，受訪時表示，每個在台中市發生的治安事件，警方都非常認真偵辦，案子的凶手已經抓到，也移送檢方，檢警都在認真偵辦、努力讓真相水落石出。她強調「讓在台中生活、做生意的人都能得到保障，這是我們的政策」。