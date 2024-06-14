金曲35／王力宏獻聲致敬李玟被罵爆！粉絲推蕭亞軒：她來唱更適合
第35屆金曲獎將於6月29日在台北小巨蛋盛大舉行，而在今年的頒獎典禮中，特別安排了一段表演來緬懷大家心中永遠的天后李玟。製作單位在構思節目內容時，跟李玟的家人們討論，最後決定由她的昔日好友王力宏來擔任表演嘉賓，李玟的家人也表示：「兩人彼此相知相惜，由力宏來演唱，相信CoCo會非常感動。」不過，不少網友得知消息後，都認為不應該找王力宏，並指出：「蕭亞軒比較適合吧！」掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
第35屆金曲獎主辦單位在昨（13）日公布將邀請王力宏來擔任典禮嘉賓獻唱，致敬去年驟逝的華語天后李玟。王力宏是李玟的昔日好友，兩人結識30年之久，李玟家人也表示：「力宏算是和CoCo同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱相信CoCo會非常感動。」而王力宏也透露自己收到邀請時心情很複雜，「很榮幸可以在這麼重要的舞台上像我的好友Coco致敬，但一想到她已經離開我們，心中也充滿悲傷。」王力宏也表示，他希望能透過演出，讓大家再次感受李玟對音樂的熱情，希望大家永遠記住她的音樂和精神。
不過因為王力宏之前身陷婚內出軌等爭議，消息一出馬上引發大批網友不滿，網友們紛紛在網路上掀起熱烈討論，PTT鄉民們也紛紛留言表示：「為何家人選擇王力宏要特別放上去呢」、「其他藝人應該也都有問吧？檔期還可以詢問看看」、「主辦單位直接寫家人欽點，就是不想揹鍋吧」、「如果是找順子王力宏共同表演一個節目，我覺得還說得過去，但安排致敬Coco真讓人不舒服。」
此外，也有不少網友認為找李玟的昔日好姐妹蕭亞軒去做這個致敬表演比較合適，紛紛留言表示：「蕭亞軒比較適合啦！王力宏會失焦」、「以Elva當時在告別式上跟家人的互動跟關係，會沒想到請Elva嗎？」、「是Elva不想去嗎？還是其實有人已經內定操作這個獻唱的機會才去問家屬」、「說真的，蕭亞軒比王力宏適合太多了」、「不知道Elva狀態如何，但如果是她來演出，會更適合。」