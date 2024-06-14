5年前今天林書豪一定記得！從被買斷鹹魚翻身　隨暴龍奪下NBA首冠

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當時總冠軍賽G6，暴龍前往客場踢館勇士，雙方一路鏖戰至比賽最後關頭，時間當時剩下9.6秒，暴龍暫時領先一分。勇士最後一波戰術沒有意外，嘗試把球交給一哥Stephen Curry出手，但他在面對對手2人的干擾情況之下，三分跳投出手未進，隨後Kawhi Leonard穩穩把握住罰球機會，終場就率隊以4分之差氣走勇士，風光奪下隊史首冠。
Kawhi Leonard總冠軍系列賽場均繳出28.5分、9.8籃板、4.2助攻、2.0抄截、1.2阻攻全能成績，不但奪下他生涯第2座NBA總冠軍，也順利收下個人第2座FMVP（總冠軍賽最有價值球員）。事實上，NBA歷史上「獲得至少2次FMVP」的紀錄並不稀有，但只有3人能在不同隊伍達成這項難得的成就，另2人則分別是Kareem Abdul-Jabbar（公鹿、湖人）與「詹皇」LeBron James（熱火、騎士）。
暴龍奪冠林書豪也在陣中 收下唯一一枚NBA冠軍戒指
而華裔球星林書豪，在當年賽季原先效力於亞特蘭大老鷹，但由於老鷹在那時並不是季後賽競爭球隊，加上暴龍有意吸收，因此老鷹也展現出成人之美，提前買斷合約讓林書豪加盟暴龍。來到暴龍隊後的林書豪，雖然例行賽有獲得一些機會，但季後賽出賽時間不但大幅縮水，各項數據也下滑，總冠軍賽上則是僅留下不到1分鐘的出賽紀錄，但最終也隨著暴龍奪下總冠軍，收下個人唯一一枚NBA冠軍戒指。