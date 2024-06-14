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5年前今天林書豪一定記得！從被買斷鹹魚翻身　隨暴龍奪下NBA首冠

▲NBA美國職籃5年前的多倫多暴龍，在總冠軍系列賽G6上，以114：110擊敗金州勇士，順利奪下隊史首座總冠軍，那是加拿大舉國沸騰的日子，也是改變聯盟歷史的一天。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃5年前的多倫多暴龍，在總冠軍系列賽G6上，以114：110擊敗金州勇士，順利奪下隊史首座總冠軍，那是加拿大舉國沸騰的日子，也是改變聯盟歷史的一天。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2019年的6月13日，距離現今5年前，多倫多暴龍在NBA總冠軍系列賽G6上，以114：110擊敗金州勇士，順利奪下隊史首座總冠軍，那是個加拿大全國沸騰的日子，也是改變聯盟歷史的一天。當年暴龍隊最重要的球星，肯定是非「可愛」Kawhi Leonard莫屬，他在冠軍賽上的優異表現，讓他毫無疑問收下最終的FMVP，此外當時華裔球星林書豪同樣身批暴龍隊戰袍，他也在總冠軍賽上留下出賽畫面，當年拿下冠軍，也是林書豪目前職業生涯闖蕩超過10年下來，個人唯一一座冠軍

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Kawhi展現出全能身手　率暴龍勇奪隊史首冠

當時總冠軍賽G6，暴龍前往客場踢館勇士，雙方一路鏖戰至比賽最後關頭，時間當時剩下9.6秒，暴龍暫時領先一分。勇士最後一波戰術沒有意外，嘗試把球交給一哥Stephen Curry出手，但他在面對對手2人的干擾情況之下，三分跳投出手未進，隨後Kawhi Leonard穩穩把握住罰球機會，終場就率隊以4分之差氣走勇士，風光奪下隊史首冠

Kawhi Leonard總冠軍系列賽場均繳出28.5分、9.8籃板、4.2助攻、2.0抄截、1.2阻攻全能成績，不但奪下他生涯第2座NBA總冠軍，也順利收下個人第2座FMVP（總冠軍賽最有價值球員）。事實上，NBA歷史上「獲得至少2次FMVP」的紀錄並不稀有，但只有3人能在不同隊伍達成這項難得的成就，另2人則分別是Kareem Abdul-Jabbar（公鹿、湖人）與「詹皇」LeBron James（熱火、騎士）。

暴龍奪冠林書豪也在陣中　收下唯一一枚NBA冠軍戒指

而華裔球星林書豪，在當年賽季原先效力於亞特蘭大老鷹，但由於老鷹在那時並不是季後賽競爭球隊，加上暴龍有意吸收，因此老鷹也展現出成人之美，提前買斷合約讓林書豪加盟暴龍。來到暴龍隊後的林書豪，雖然例行賽有獲得一些機會，但季後賽出賽時間不但大幅縮水，各項數據也下滑，總冠軍賽上則是僅留下不到1分鐘的出賽紀錄，但最終也隨著暴龍奪下總冠軍，收下個人唯一一枚NBA冠軍戒指。

▲2019年NBA總冠軍賽，多倫多暴龍在與金州勇士鏖戰6戰之後，總算在「可愛」Kawhi Leonard帶領之下，勇奪隊史生涯首座冠軍金盃。（圖／美聯社／達志影像）
▲2019年NBA總冠軍賽，多倫多暴龍在與金州勇士鏖戰6戰之後，總算在「可愛」Kawhi Leonard帶領之下，勇奪隊史生涯首座冠軍金盃。（圖／美聯社／達志影像）

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