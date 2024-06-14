高溫警報！夏天「穿黑衣」易中暑？醫曝熱傷害4重點：關鍵在材質
氣象署連日發布黃色、橙色高溫燈號警報，而根據衛生福利部疾病管制署最新統計，今（13）有8人因熱傷害（中暑、熱衰竭等）就醫，光是今年4月熱傷害就診就高達231人次，較去年同期增加1倍以上，今年夏天外出要注意防曬，降低熱傷害的風險。外出時很多人會避免穿「黑衣」，兒科醫師提醒，除了顏色的選擇很重要，衣服材質也是關鍵，應避免不透氣的材質。
記者周淑萍/綜合報導
人體在天氣溫度高、濕度高的環境下，當汗水排不出體外，且水分攝取不夠時，會讓體感溫度隨著升高，增加熱傷害的風險。根據衛福部統計，每年7、8月的暑假期間是中暑的高峰期，其中又以5歲以下的孩子為高風險族群，禾馨醫療小兒科巫漢盟醫師解釋，因為小孩汗腺還沒發育成熟、適應熱的能力較弱，再加上新陳代謝快，皮下脂肪多、血流量少血液循環較差，造成產熱速率高、排汗速度慢，因此更容易中暑。
不少家長認為要到戶外活動要避免讓孩子穿「黑色」，減少熱傷害，巫漢盟醫師表示，研究發現，確實「黑色」衣服比較容易吸熱，而吸熱多自然增加中暑的機率，但並非只有黑色，深色都有可能有吸熱現象，例如深藍色、深紫色都有可能增加風險。此外，巫漢盟醫師提到，現在衣料材質逐年改進，吸濕排汗的效果也都比以往傳統衣料來得好，選對的材質比穿對顏色更重要，也更能預防中暑。
如果在戶外中暑，巫漢盟醫師有4件事提醒：
▪︎請務必立即將孩子帶到陰涼處，設法降低體溫鬆脫衣物。
▪︎用「溫水」擦拭身體，以及搧風來降低體溫。
▪︎如果孩子意識不清、不要強行灌水，等意識清醒再補充水分。
▪︎如果狀況沒有改善，則應儘速送醫。
衛福部指出，熱傷害定義包含「熱及光之影響」，有中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致之中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫等，以及「過熱」，包括氣候過熱所致之意外事故、人為因素過熱所致之意外事故、過熱所致之意外事故。