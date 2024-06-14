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台積電熄火、鴻家軍領頭　台股盤中再創新高、上漲117點

▲台北股市今（14）日延續多頭態勢，在鴻家軍，以及重電、營建等非電族群的領漲下，最高上漲127.01點、來到22439.05點，再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（14）日延續多頭態勢，在鴻家軍，以及重電、營建等非電族群的領漲下，最高上漲127.01點、來到22439.05點，再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（14）日延續多頭態勢，開盤由於台積電熄火，因此在盤面震盪，不過隨後在鴻家軍，以及重電、營建等非電族群的領漲下，最高上漲127.01點、來到22439.05點，再創歷史新高，午盤則是上漲117.34點或0.53%，來到22429.38點。

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大盤再創歷史新高，中小型股也同步走高，雖然一度遇到亂流翻黑，不過隨後就有族群出面領漲，午盤上漲0.78點或0.29%，來到266.95點，再度刷新24年來新高紀錄。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：大同、泰金寶-DR、鴻海、陽明、大亞；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、華城、中興電、奇鋐。

權值股走勢分歧，昨日再創新高的台積電今日熄火表態，台積電以916元開出、下跌3元，午盤下跌1元或0.11%，來到918元，挑戰翻紅；鴻海表現最為強勁，開高走高，午盤上漲6元或3.12%，來到198元，往200元持續靠攏；聯發科則是早盤都守在平盤，午盤有買單挹注，上漲5元來到1390元。

鴻海往200元靠攏，帶動鴻家軍一起上攻撐盤，榮創、台揚、正達亮燈漲停，建漢上漲逾7%，GIS-KY上漲逾6%，乙盛-KY上漲逾4%，廣宇上漲逾3%。

非電族群也是今日撐盤要角，其中又以重電以及電線電纜股最為強勁，受惠於美國電力公司近期對台灣重電業者發出供應鏈邀約，希望台廠能赴美設廠，激勵重電類股指數午盤上漲逾4%，暫居漲幅排行榜冠軍，而電線電纜股上漲逾3%，暫居漲幅排行榜亞軍。其中多檔亮燈漲停，包括士電、億泰、合機、亞力，此外華城逼近漲停，上漲逾9%，成功站上900元關卡、來到915元，華電上漲逾7%，中興電、大亞上漲逾6%，玖鼎電力、宏泰上漲逾5%。

此外，營建股今日也有表現，類股指數上漲2.6%，大將、華建上漲逾7%，愛山林上漲逾6%，興富發上漲逾5%。

前幾天走弱的航運股今日也有表現，萬海、志信上漲逾4%，中櫃、長榮上漲逾2%。

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