搞笑鬼片強勢襲台！《猛鬼聲泣泣》來台上映 泰國票房逾1.3億元
轟動泰國影壇的年度現象級恐怖喜劇《猛鬼聲泣泣》，即將在7月5日於台灣爆笑上映。本片不僅成為泰國年度票房第四名，總票房甚至飆破1.3億台幣，甚至被譽為「泰國爆笑編年史」。自從台灣片商釋出中文字幕版預告之後，便有不少網友留意到字幕似乎「別出心裁」，紛紛留言：「哈哈哈！」「好爆笑！」「也太台了吧！」事實上，本片在劇情上，大膽惡搞、嘲弄這一年當中，發生在泰國的政治、社會時事，有鑒於可能形成台灣觀眾因為文化隔閡造成的理解問題，所以本片這次在預告與正片的中文字幕方面，不僅從一開始就找來專業泰文譯者，根據正片進行原譯，之後更找來「魯蛋叔叔聲創工作室」合作「創譯」改編，盡最大力量呈現符合台灣觀眾所能理解的笑點，值得台灣觀眾進戲院一探究竟。
國際中心賴正琳／綜合報導
《猛鬼聲泣泣》在泰國上映首日就衝破2000萬台幣票房佳績，更接連登上首週票房冠軍，目前更確定成為泰國年度票房第四名，總票房甚至飆破1.3億台幣。片中橋段惡搞近一年來發生在泰國的社會與政治時事，除了融入泰國方言與當地觀眾所熟悉的諧音梗之外，也明示、暗示許多泰國的社會事件。
為了消除台灣觀眾在觀影時，可能出現泰國、台灣文化隔閡造成的理解問題，所以台灣發行商在本片的中文字幕呈現方面，首先找來專業泰文譯者，根據正片進行原文直譯，之後更找來曾為《辛普森家庭》（The Simpsons）、《蓋酷家族》（Family Guy）等電視動畫進行中配版的「魯蛋叔叔聲創工作室」合作，在不違背原譯字幕劇情核心理解的前提，進行在地通俗化的「創譯」改編，將部分可能造成理解隔閡的名詞與事件，改以相對比較好懂、通俗化的台灣流行語進行潤飾，讓觀眾得以在第一時間理解本片所要傳達的內容，進一步增加觀眾在觀賞時的代入感，將盡最大力量符合台灣觀眾所能理解的笑點，絕對將讓觀眾笑爆電影院，敬請拭目以待。
這部在泰國熱賣超過1.3億台幣票房的年度現象級電影《猛鬼聲泣泣》，劇情描述在各地從事滅鬼工作的桃姐（賈圖隆摩喬克飾演），請來小幫手胖糕（科蒂阿拉姆博伊）協助管理自己經營的男生宿舍。就在桃姐前往一處神祕村莊時，兒子柯伊（威勒帝史馬來飾演）突然中邪，讓桃姐除了決定幫柯伊復原之外，一方面也打算解開柯伊的中邪謎團。不過，她卻發現自己陷入這個村莊的捉鬼行動當中。當她深入搜查時，還遇到村裡最陰魂不散的女鬼…。究竟這村莊發生了什麼事情？女鬼的神秘過去又是什麼？而柯伊又能否從中邪當中恢復過來呢？