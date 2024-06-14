超思進口蛋「沒簽合約」！民眾黨：可作為國會改革第一個調查案

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黃國昌說，他想用具體例子讓大家容易了解，他昨天在經濟委員會再度問農業部，跟超思買了2500萬顆雞蛋，農業部告訴大家「沒有合約」，這不是我們跑去柑仔店買一盒雞蛋，一手交錢、一手交貨，「2500萬顆雞蛋沒合約，大家相信嗎？」在他逼問下，農業部才說有做行政調查報告，的確發現有異常狀況，有一些蛋不是超思直接跟日本進口，而是中間還有個貿易商，那貿易商基本在做醫美。
黃國昌表示，他昨天才知道原來有行政調查報告，還拜託農業部不要藏，全國都很關心，趕快把行政調查報告交出來，從新國會到現在3、4個月過去，等拖到6月，農業部扛不住謊言，昨天才承認有行政調查報告。他強調，台灣需要做的事很多，不能一直停留在單一事情上，因為要查、處理的，從光電弊案到雞蛋很多事，這些事希望能在國會聽證程序後，都能還原真相，徹底打擊貪腐不法。
立委張啓楷補充說，超思可能很適合當國會改革後第一個調查委員會調查的案子，去年超思進口很多巴西蛋，他們追很久，農業部終於承認去年一整年進口那麼多過期雞蛋，一共花多少人民納稅錢？進口加上後來銷毀，花了人民10億納稅錢，且超思不是只有去年進口巴西蛋，在前年就進口日本蛋，且有兩個非常大疑問，有兩家進口，超思進口2500多萬顆，另外一家只有500多萬顆，且另一家有合約、超思卻沒有合約。
張啓楷提到，農業部、中央畜產會跟超思竟然連一個合約都沒有，昨天他都問農業部「這會不會太離譜？」此外，超思最早成立是前年，成立完沒兩個月、資本額50萬，負責人只出資1000元，一人公司可馬上承包上億日本蛋進口、隔年承接巴西蛋進口，「十年不開張、開張吃十年」，需要蛋就跳出來，平常都沒其他營業項目，會不會太離譜？
張啓楷表示，黃國昌昨天逼農業部把行政調查拿出來，對方表示有調查且也認為有問題，已經送到檢調去，這事很有機會水落石出，因為檢調也開始查了，現在國會改革的第一槍很有可能就是超思雞蛋。