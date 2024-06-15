籃籃挑大梁主持節目、演八點檔？本人給答案了「曾有機會演電影」
「樂天女孩」隊長兼執行長籃籃（籃靖玟），擁有稚齡娃娃臉、天然呆又慧黠的性格，除了是球場上的萬人迷，主持多個綜藝節目的她，還是史上第一位提名金鐘獎的現役啦啦隊員，被視為業界的榜樣。籃籃近來被問到有沒有機會挑大梁主持節目、參與戲劇演出，本人一一給答案，還透露本來有機會演電影。
記者楊穎軒／綜合報導
日前，籃籃在IG開放提問，有粉絲好奇未來是否有可能擔任節目的主Key，籃籃表示，恩師胡瓜曾經告訴她作為綠葉能力非常強，可以再往上爬，而當主持人要學習的範圍太廣、太多，如知識、節奏和效果，一路以來待在瓜哥身邊，籃籃說，自己成長的速度很快。
籃籃直言：「不僅是老大（胡瓜），還有城哥、乃哥、玉琳哥、浩哥、翔哥，每個禮拜跟這些人錄影，每次都是學習，希望可以趕快跟上這些大哥們的腳步，目前狂吸、猛吸他們的東西，已經慢慢挑戰這件事了！（指拉主Key）」
曾經客串玖壹壹MV、國片《六弄咖啡館》的籃籃，演戲經驗不多，被問及有沒有想要演偶像劇或是八點檔，她坦言，去年有機會參與一部電影，但是時間搭不上，只好放棄，覺得非常可惜。大學唸表演藝術，籃籃主修舞台劇，過去演過5部作品，「目前比較想再出演舞台劇，一直都很想再回去演戲，但沒機會。」
籃籃說，現階段沒有考慮本土劇，對於當演員，考量進劇組會和錄節目的時間相衝突，「且走且看，可能現在老天給我的任務是當個諧星給大家快樂！就專心做好這件事，或許哪一天我就有了別的任務也說不定！」