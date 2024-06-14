YTR金針菇合體〈麻辣糖葫蘆〉原唱尬舞！曝光私下互動：受寵若驚
南韓洗腦歌〈麻辣糖葫蘆〉是由年僅11歲的網紅徐Eve推出，近期在網路上掀起了一股跟跳潮流，不少網友都紛紛拍下自己跟跳的影片PO到社群上。而網紅金針菇在昨（13）日也分享自己跟原唱徐Eve驚喜合體的影片，馬上吸引大批網友朝聖，網友們看完影片之後都紛紛驚呼：「她才11歲？發育也太好。」
記者洪生儒／綜合報導
金針菇13日透過社群發出一部她與網紅徐Eve合體的影片，並在貼文中寫道：「麻辣糖葫蘆原創本人！EVE妹妹…居然11歲而已！我11歲在幹嘛？你要幾隻糖葫蘆，姊姊我通通買給你。」而從影片中可以看到，金針菇身穿淺藍色襯衫搭配深藍色短裙，徐Eve則是穿著粉色襯衫搭配藍色格子裙，兩人都穿的運動鞋，可以感受到她們在服裝搭配上的用心。兩人開心的在鏡頭前跳著〈麻辣糖葫蘆〉，動作相當輕快，整個看起來充滿活力與喜悅，洗腦的旋律忍不住想跟著節奏動起來。
而金針菇也興奮表示：「能夠跟〈麻辣糖葫蘆〉原創者Eve一起挑戰，實在是受寵若驚！好興奮！拍攝Reels當天感受到滿滿的青春活力，影片裡我們兩個都很可愛吧！」
影片曝光之後，吸引許多網友來朝聖觀看影片，大家看完都紛紛留言表示：「這是11歲？這個發育是不是太好了」、「太酷了吧！但吃糖葫蘆會長那麼高嗎？」、「竟然是本人！而且才11歲（我好老的感覺）」、「這11歲的身高也太讓人羨慕了吧」、「11歲就165公分！？」、「我11歲的時候還在媽媽10塊錢」、「太可愛了啦！兩個人合體跳這個舞超Q的」、「忍不住一直無限重播。」