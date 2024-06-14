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全球最強護照排行！台灣位列69名　僅遭「這國」拒入境

▲「全球最強護照」最新排行，新加坡重回冠軍寶座，台灣則排名第69名。（NOWnews資料照／記者呂炯昌攝.2021.01.07）
▲「全球最強護照」最新排行，新加坡重回冠軍寶座，台灣則排名第69名。（NOWnews資料照／記者呂炯昌攝.2021.01.07）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

世界各國簽證資訊網站「VisaGuide.World」，日前公布「全球最強護照」最新排行，新加坡重回冠軍寶座，台灣則排名第69名。

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綜合外媒報導，該排名以「目的地重要性評分」（Destination Significance Score，DSS）機制，包括免簽證、電子旅行證、電子簽證、免持護照入境、落地簽證、入境他國是否需要簽證、禁止入境國家數等項目，分別進行評分。截至2024年6月，統計如下：

第1名：新加坡以得分91.15，排行第1，免持護照入境國家數掛零，但全球多達159國給予免簽入境。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡榮登「全球最強護照」排行榜首。（圖／美聯社／達志影像）
第2名：義大利90.49分，持照者在107國享有免簽入境待遇、免持護照入境國家數44國

第3：西班牙90.48分，106國給予免簽優惠、43國可免持護照入境。

第4至第10名：法國（90.45分）、匈牙利（90.25分）、奧地利（90.17分）、愛爾蘭（90.10分）、荷蘭（90.07分）、比利時（90.02分）、瑞士（89.93分）。

第11至20名：盧森堡（89.88分）、芬蘭（89.73分）、日本（89.55分）、瑞典（89.47分）、丹麥（89.41分）、捷克（89.23分）、挪威（89.20分）、葡萄牙（89.08分）、德國（89.63分）、波蘭（88.61分）。

除了排行在首的新加坡，日本是前20名唯一的亞洲國家，至於台灣則以69.46分，排第69名，100國給予免簽入境、9國可申請eTA、40國可申請電子簽、29國發給落地簽、赴47國須事先申請簽證，但遭喬治亞禁止入境，因該國已於2019年9月全面採用電子簽證入出境系統，但網站申請人國籍未列台灣，因此目前持我國護照無法申請喬治亞簽證。


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