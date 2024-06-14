跟AI大客戶戰略夥伴 廣達林百里：明年也很好！喊股東多買股票
代工大廠廣達今（14）日股東會登場，董事長林百里表示，AI浪潮來臨，廣達2023年獲利及配息都不錯，其中去年EPS達10.29元，創歷史新高，他表示廣達與客戶有多年的戰略夥伴關係，強調廣達在手訂單非常龐大，認為明（2025）年也是很好的一年，希望股東們多多買股票支持。
記者許家禎／台北報導
董事長林百里指出，廣達去年成績非常好，EPS達10.29元，創歷史新高，配息9元也創紀錄，說大家都很努力讓公司更好，很不容易，並說大型雲端服務供應商為了開發生成式AI應用，不斷建立AI資料中心規模，強調廣達在手訂單非常大，還說這2年會忙得不得了，看好營運動能。
林百里表示，廣達跟客戶有很深的戰略夥伴關係，尤其是美國主要的科技大廠，這將為公司帶來新機會。展望明年很有信心，認為廣達將持續努力讓成績更好，也希望股東多買廣達的股票支持。
廣達2023年合併營收約新台幣1.09兆元，雖然較2022年的1.28兆元下滑，但因產品結構調整及成本控制得當，仍然創下三率三升的佳績，2023年毛利率、營業利益率、淨利率分別為7.8%、4%、3.7%，較2022年的5.5%、2.4%、2.3%大幅成長，全年每股盈餘10.29元。