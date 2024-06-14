《死侍》萊恩雷諾斯突爆患精神病！金剛狼早就知道 最新病況曝光
漫威電影《死侍與金剛狼》全新預告公開，看死侍與狼叔在最新精彩預告中嘴賤比高下，戳中影迷笑穴！萊恩雷諾斯與休傑克曼銀幕外則反過來分享溫情爸爸經，萊恩更透露自己患有焦慮症，還好當爸爸之後轉移焦點，現在已經學會與疾病共處了。
記者黃雅琪／綜合報導
在《死侍與金剛狼》最新一支精采預告中，這兩大超級英雄再度比嘴賤一較高下，兩人用餐時，狼叔要死侍把頭套戴回去，死侍說這樣會超難進食，狼叔則虧他不戴回去的話才讓人難以下嚥；後來兩人依舊鬥嘴時，狼叔氣得伸出鋼爪，死侍卻「開車」指他這樣一下全部出來太猛，甚至虧他的鋼爪像是弱弱的牛排刀，十足爆笑！
睽違15年再合作，萊恩雷諾斯、休傑克曼在外媒專訪中一反常態，正經談起「溫情爸爸經」，萊恩不諱言自己患有焦慮症，身為多年好友的休傑克曼也知道，讚揚他正視這個問題，並提問：「當上爸爸是否有助於病情好轉？」萊恩立刻回答：「是！」因為焦點不會放在自己身上，而是他的孩子們，滿滿父愛不言而喻。
萊恩也提到，如今他已與焦慮和平共處，甚至愛上了這份焦慮，因為當他看見孩子有同樣問題時，更能以同情心與他們互動；另外在拍攝本片時，他也「受益於」隨時都在杞人憂天的思緒，指出更多不足之處，讓本片變得更好！
休傑克曼則分享「錯誤示範」，他曾主持奧斯卡典禮和演出音樂劇，在準備期間為了不讓孩子感受自己的焦慮而疏遠他們，反而讓孩子以為是自己做錯事。《死侍與金鋼狼》7月24日全台熱映。