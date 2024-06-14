開發金股東會通過0.5元現金股利 並通過更名為凱基金控
開發金今（14）日召開股東會，通過去年盈餘分派，每股配發現金股息0.5元，以今日下午12點05分股價15.25元計算，殖利率達3.27%。而股東會重頭戲是公司更名案，會中也通過修正公司章程，調整公司名稱為「凱基金融控股股份有限公司」，以進一步整合集團品牌識別，並打造更全面的品牌綜效。
記者陳郁柔／台北報導
開發金今日召開股東常會，通過發放乙種特別股股息每股0.355元，普通股現金股利每股新台幣0.5元，普通股現金股利將配發新臺幣17.24億元。以今日上午12點05分股價15.25元計算，殖利率達3.27%。小股東在會上表達希望公司加分股息到0.6元，開發金董事長王銘陽表示，希望長期投資的股東給團隊一些時間，會努力讓公司未來賺更多，發更多股利。
也有股東詢問未分配盈餘何不拿來發放，董事長王銘陽表示，公司如果賺的全部配發出去很難發展，開發金目前子公司證券居業界第二、壽險在第五、第六左右，銀行非常小，是有銀行的金控中最小的，需要留著資本擴充未來發展。
此次股東會重點之一就是討論修改公司章程，將金控更名為「凱基金控」，藉此與旗下子公司壽險、銀行、證券、投信統一名稱與識別系統。
現場股東對於更名並無反對意見，但關心更名需花費的預算，頻頻詢問更名所需花費金額，金控董事長王銘陽以今年壽險子公司更名的經驗指出，凱基人壽更名花費約1億元，此次金控更名，會控制在1億元的範圍內。