AI題材持續發燒！Adobe成功導入AI營收優於預期　盤後股價狂飆17%

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Adobe的亮眼表現在軟體業十分突出，尤其是其他同業像是SentinelOne、UiPath、Veeva均稱由於經濟疲軟，下修全年收入預期，但Adobe卻未受到影響。
Adobe的媒體業務總裁瓦德瓦尼（David Wadhwani）表示，Adobe本季針對旗下的生成式AI模型Firefly進行微調，讓Firefly的表現更加符合客戶需要。瓦德瓦尼強調，對於公司創新步伐的加速感到興奮，對於成功將Firefly整合到公司產品中感到高興。瓦德瓦尼透露，許多Creative Cloud訂閱者升級了他們的專案，以便存取Firefly功能，順利擴大客群，同時替現有訂閱者提供更多價值。
科技股持續在美股表現亮眼
美國公布失業救濟人數、5月生產者物價指數（PPI），5月PPI意外降溫，顯示美國通膨似乎有所趨緩，但聯準會（Fed）仍決定按兵不動，甚至將對2024年的降息預期也從先前的3次下調至1次，被解讀為是在放鷹。
然而即使聯準會不願放手降息，隨著AI晶片需求成長，科技股表現亮眼，與AI題材相關的，像是輝達、蘋果、博通股價均水漲船高，帶動那斯達克指數與標普500指數上漲，與連日微跌的道瓊工業指數形成兩樣情。