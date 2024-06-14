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慣老闆常見手法曝光！上班族「理想boss」　黃仁勳、蔡阿嘎都上榜

▲黃仁勳今（6）日晚上宴請輝達員工，中途出來與媒體還有現場粉絲打招呼。（圖／記者許若茵攝，2024.06.06）
▲黃仁勳今（6）日晚上宴請輝達員工，中途出來與媒體還有現場粉絲打招呼。（圖／記者許若茵攝，2024.06.06）

記者許若茵／台北報導

你有遇過慣老闆嗎？根據人力銀行調查，有高達8成9上班族都曾遇過慣老闆，慣老闆會把員工一人當多人用、情緒暴力。至於上班族最想追隨的優質老闆，輝達執行長黃仁勳、網紅蔡阿嘎都上榜。

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根據1111人力銀行調查發現，有高達8成9上班族都曾經在工作場合遇過慣老闆，其中「一人當多人用/不能讓員工閒置58.2%」、「被指派做非份內工作的雜事54.9%」、「情緒暴力/咆哮員工45%」、「不給加班費/責任制39.5%」、「偏袒特定員工/差別待遇38.4%」、「要求假日必須接手機回訊息37.3%」、「推拖公司不賺錢加薪有困難34%」、「情緒勒索提出不合理的要求32.9%」、「工作內容與面試完全不符31.8%」以及「請假被刁難酸言酸語29.6%」。

遇到惡劣老闆時，上班族的應對措施又是如何呢？調查指出，有高達7成的人，第一時間選擇吞下隱忍/默默接受，其次36.2%立刻辭職/不委屈自己、30.7%等待機會/加倍奉還、27.4%當下拒絕/據理力爭以及25.2%匿名發文宣洩心情。而採取法律行動/提告求償的比例僅有9.8%。

領導人的管理風格，直接影響員工的工作態度和整體士氣，對於組織企業的長遠發展至關重要，根據1111人力銀行調查顯示，上班族最想追隨仍在業界的「優質老闆」，由輝達執行長黃仁勳67.4%勇奪冠軍，其次則有星宇航空董事長張國煒52.9%、台積電董事長魏哲家51.1%、知名網紅蔡阿嗄43.8%以及啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑36.5%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，濫用職權、不尊重員工的老闆被稱之為「慣老闆」，勞基法明文規定勞動條件最低標準，來保障勞工權益，但是仍有許多心存僥倖的雇主，想盡辦法壓榨員工，因而有高達8成9上班族都曾遇過慣老闆，其常見手法包括一人當多人使用、做工作以外雜事、對待員工充滿情緒暴力、不給加班費以及員工差別待遇等。而面對這些不公不義的無良老闆，最多人選擇的方式竟然是吞下隱忍/默默接受。

相反的，會訴諸法律保護自己權益的人僅有一成，說明了在各界積極提倡勞資和諧對等的今日，勞方依然處於相對弱勢，多數人吃了虧仍選擇息事寧人。

曾仲葳表示，輝達市值日前首次突破3 兆美元，超越蘋果成全球第二大最有價值公司，執行長黃仁勳親切平實的作風，一舉一動吸引全台目光，因而成為上班族最想追隨的優質老闆，而星宇航空董事長張國煒，憑藉熱情與勇氣，費盡心力創立星宇航空，獨樹一格的領導氣質圈粉無數；台積電股價日前站上歷史最高價來到905元，歸功於董事長魏哲家的領導風範備受推崇。

較特殊的是網紅藝人蔡阿嗄，因為開除涉及不法的員工新聞，也被外界聚焦大手筆犒賞員工國外旅遊以及豪氣發放年終獎金的舉動，正對年輕人胃口，進而想投身旗下公司，第五名則是啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑(竹北吊車大王)，熱心公益豪氣敢給的富豪形象，同樣精準抓住上班族目光。

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