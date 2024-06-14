韓國江原道海灘現「大量魚屍」！民眾憂恐再強震 專家解惑
位於韓國江原特別自治道江陵市的鏡浦海水浴場，近日出現一整排魚屍躺沙灘的景象，加上幾天前韓國全羅北道剛發生規模4.8的地震，因此也有不少人懷疑是否為地震預兆。不過當地專家認為，這應該與海洋生態鏈捕食系統有關。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，江陵市民眾近幾日陸續發現，鏡浦海水浴場出現一整排的魚屍，64歲的崔姓居民表示，自己每天早上都會去鏡浦海水浴場散步，看到有很多死去的魚被沖刷上岸，感到很驚訝，尤其最近韓國南部才剛發生地震，難免有點擔心，未來是否會有餘震甚至更大規模的強震出現。
不過，報導指出，其實這現象在韓國東部沿海幾乎每年都會發生。海洋動保專家認為，可能是魚隻遭到其他處於生態鏈金字塔上層的海洋生物追捕，最後才會被沖上海灘；也有專家推測，可能與海水溫度的急遽變化有關，至於是否受到地震影響而引起，則缺乏科學佐證。
全羅北道4.8地震
韓國全羅北道扶安郡12日上午8點26分，曾發生規模4.8地震，為韓國今年規模最大，同時也是自2016年以來、該國感受最為強烈的地震，震源深度僅8公里，屬極淺層地震。
當時報導稱，全羅北道震度達到5級，扶安郡有倉庫外牆因此崩裂，也有民房窗戶玻璃被震碎，建築物牆壁龜裂，超商貨架物品也散落一地。