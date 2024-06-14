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大谷翔平苦吞4支0！Lorenzen封鎖「MVP」打線　道奇1：3輸遊騎兵

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（14）日面對德州遊騎兵的比賽，總共4打席沒能敲出安打，並吞下1一次三振。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（14）日面對德州遊騎兵的比賽，總共4打席沒能敲出安打，並吞下1一次三振。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇今（14）日在主場迎戰德州遊騎兵隊，日籍球星大谷翔平先發第2棒，擔任指定打擊。遊騎兵先發Michael Lorenzen繳出宰制表現，主投7局僅被敲4支安打，唯一失掉1分是Andy Pages的陽春全壘打，開心收下勝投。大谷翔平本場則是苦吞4支0，被三振1次，沒有敲出安打而道奇最終也以1：3不敵遊騎兵，連續2天都以小分差吞下敗仗

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大谷苦吞4支0　打擊率下滑3成邊緣

大谷翔平本場首打席，不慎追打外角變速壞球，打成中線滾地球遭到接殺。3局上在一壘有人的情況下，大谷翔平咬中好球帶中心的伸卡球，無奈小白球自己找到手套，遭到接殺。

後續2個打席，大谷翔平先是在6局下敲出軟弱滾地球，在一壘前遭到刺殺，8局下則是遭到投手David Robertson的大角度曲球引誘，揮空遭到三振，大谷翔平本場總共4個打席都沒有敲出安打，賽後打擊率下降到3成06

遊騎兵先發Lorenzen超殺　打線火力助陣

道奇先發Michael Grove首局遭到衛冕軍打線猛攻，Nathaniel Lowe、Wyatt Langford分別靠著犧牲滾地球和安打送回分數，遊騎兵搶下2：0領先。2局下，Wyatt Langford在一、二壘有人的情況下，揮出落點巧妙的外野安打，連續2個打席貢獻打點，遊騎兵3：0道奇。

遊騎兵先發Michael Lorenzen本場完美封鎖道奇「MVP打線」，前面6局都沒有失分，直到7局下，Andy Pages才從他手中敲出1發陽春砲，幫助道奇突破鴨蛋，以1：3落後。遊騎兵牛棚在8、9局接力守成，後援大將David Robertson甚至連續三振Mookie Betts、大谷翔平和Freddie Freeman，阻斷道奇絕佳機會，最終道奇就以1：3不敵遊騎兵，系列賽1勝2敗作收。


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