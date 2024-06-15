這些藝人是同學！舒淇對天心美貌印象深　謝金燕林志穎關係藏好久

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蔡依林和昔日F.I.R的主唱Faye是輔仁大學英文系的同學，不過在讀大學時蔡依林已經是藝人，到學校的時間不多，所以兩人沒什麼交集。Faye則是大學畢業才進入演藝圈，不過Faye曾透露自己與蔡依林在髮廊遇到，當時她還是新人，蔡依林主動向她打招呼，兩人互相加油打氣，曾陷入合約糾紛的蔡依林，還特別提醒她簽合約要小心，相當暖心。
謝金燕、林志穎是國中同學 連老婆都吃驚
謝金燕與林志穎就讀同間國中，雖然不同班，但是是同一屆的學生。謝金燕參與實境節目《來吧！營業中》第二季邀請到林志穎的老婆陳若儀作客，謝金燕在節目談到：「應該很多人都不知道，其實我跟林志穎是『國中同學』。」讓在場所有人都超級驚訝，陳若儀第一次聽到老公講也嚇到：「真的假的！」
彭于晏、張韶涵是加拿大高中同學 曾說太熟不會成戀人
彭于晏和張韶涵在加拿大時念同一所高中，兩人感情很要好，張韶涵出第一張專輯時，就找彭于晏友情站台過。張韶涵曾透露，高中時期彭于晏就很受學校女生歡迎，自己的媽媽也曾邀請他到家裡吃飯，因此傳出緋聞，但他們都表示彼此太熟了，所以一直都是朋友。
兩大性感女神天心、舒淇 竟是國小同學
兩大性感女神天心、舒淇是新店大豐國小的同學，因為天心是轉學生，她也自嘲很不會認人，所以對班上的同學都比較沒什麼印象，直到1999年她們合作電影《我愛777》，一位記者告訴她這件事情，天心才發現舒淇原來是她同學。但舒淇卻對天心印象深刻，她表示天心從小身材線條就很好，看到天心時就覺得她很漂亮。