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這些藝人是同學！舒淇對天心美貌印象深　謝金燕林志穎關係藏好久

▲這些藝人居然是同學！兩大性感女神天心（左）和舒淇是國小同班同學。（圖／翻攝臉書）
▲這些藝人居然是同學！兩大性感女神天心（左）和舒淇是國小同班同學。（圖／翻攝臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

世界之小，許多人總在離別後，又能在別的圈子相遇！藝人出道前也像一般學生一樣坐在教室裡，度過平凡的學生生活，《NOWnews今日新聞》替你整理出4組藝人竟然是同學，名單列出來讓你好驚訝！

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蔡依林、Faye詹雯婷是輔大英文系同學　雙方不熟天后私下卻超暖心

蔡依林和昔日F.I.R的主唱Faye是輔仁大學英文系的同學，不過在讀大學時蔡依林已經是藝人，到學校的時間不多，所以兩人沒什麼交集。Faye則是大學畢業才進入演藝圈，不過Faye曾透露自己與蔡依林在髮廊遇到，當時她還是新人，蔡依林主動向她打招呼，兩人互相加油打氣，曾陷入合約糾紛的蔡依林，還特別提醒她簽合約要小心，相當暖心。

▲蔡依林突然在社群媒體發文提到「人走茶涼」，引起粉絲高度關注。（圖／翻攝蔡依林IG）
▲蔡依林畢業於輔大英文系。（圖／翻攝蔡依林IG）
▲詹雯婷自信面對鏡頭。（圖／NOWnews攝影中心）
▲詹雯婷與蔡依林是輔大英文系同學。（圖／NOWnews攝影中心）
謝金燕、林志穎是國中同學　連老婆都吃驚

謝金燕與林志穎就讀同間國中，雖然不同班，但是是同一屆的學生。謝金燕參與實境節目《來吧！營業中》第二季邀請到林志穎的老婆陳若儀作客，謝金燕在節目談到：「應該很多人都不知道，其實我跟林志穎是『國中同學』。」讓在場所有人都超級驚訝，陳若儀第一次聽到老公講也嚇到：「真的假的！」

▲▼謝金燕奇蹟凍齡，私下的她自律甚嚴。（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕（上）與林志穎就讀同國中，但不同班。（圖／謝金燕臉書、資料照）
▲林志穎身形消瘦，希望回到60公斤。（圖／記者林調遜攝）
 
彭于晏、張韶涵是加拿大高中同學　曾說太熟不會成戀人

彭于晏和張韶涵在加拿大時念同一所高中，兩人感情很要好，張韶涵出第一張專輯時，就找彭于晏友情站台過。張韶涵曾透露，高中時期彭于晏就很受學校女生歡迎，自己的媽媽也曾邀請他到家裡吃飯，因此傳出緋聞，但他們都表示彼此太熟了，所以一直都是朋友。

▲男神彭于晏雖然沒有轉發微博表態，但他的工作室分享了一張他在陝西漢中拍戲的花絮照，並寫道「路過外婆的家鄉」，讓中國粉絲認為他是一家人，紛紛嗨翻留言。（圖／彭于晏工作室微博）
▲▼彭于晏（上）和張韶涵在出道前，都在加拿大念同所高中。（圖／彭于晏工作室、張韶涵微博）
▲張韶涵6年前參加《歌手2018》表現極佳，網友們紛紛拱她再次出賽，而張韶涵本人親自回應後，登上熱搜第一名。（圖／張韶涵IG）
 
兩大性感女神天心、舒淇　竟是國小同學

兩大性感女神天心、舒淇是新店大豐國小的同學，因為天心是轉學生，她也自嘲很不會認人，所以對班上的同學都比較沒什麼印象，直到1999年她們合作電影《我愛777》，一位記者告訴她這件事情，天心才發現舒淇原來是她同學。但舒淇卻對天心印象深刻，她表示天心從小身材線條就很好，看到天心時就覺得她很漂亮。

▲▼48歲天心保養得宜，為公認的性感女神，也是實力派演員。（圖／翻攝自天心臉書）
▲▼天心（上）和舒淇是國小同學，不過天心對舒淇沒有印象。（圖／天心、舒淇臉書）
▲舒淇是國際級影后，影壇傳奇巨星。（圖／舒淇臉書）
 

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