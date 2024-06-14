搭高鐵出遊享優惠！暑假飯店、航空聯票 加購車票最低享78折
暑假即將到來，台灣高鐵推出飯店聯票「搭高鐵．一童趣旅行」7月至9月限時專案，即日起至9/30止，訂購7/1至9/30期間出發「飯店聯票」的「搭高鐵．一童趣旅行」專案飯店住宿，或「航空聯票」四家航空公司指定航線機票，加購高鐵車票即享平日（週一至週四）全票78折、假日（週五至週日）及疏運期全票85折優惠，商務車廂及標準車廂對號座均適用
記者林莞茜／綜合報導
台灣高鐵精選全台逾130間優質飯店，透過飯店官網訂房加購高鐵車票，即可享平日全票78折、假日及疏運期全票85折優惠，夏日親子出遊選擇高鐵「飯店聯票」指定飯店入住，更可獲得各家飯店精心為旅客準備的童樂好禮，以入住高雄寒軒國際大飯店為例，住宿商務雙人房一晚含早餐3,399元起，加贈壽山動物園免預約門票、享延後退房1小時，如為當月壽星，再享免費升等房型及甜點一份；入住台南禧榕軒大飯店，豪華客房含早餐4,300元起，每房享1位12歲以下孩童免費入住，再加贈桌遊乙組。
此外，針對利用暑假出國的旅客，台灣高鐵提供的「航空聯票」也可享同樣優惠，旅客凡購買中華航空含華信航空、長榮航空含立榮航空、星宇航空，或中國東方航空含上海航空指定航線機票，加購7/1起高鐵車票即享標準車廂或商務車廂平日全票78折、假日及疏運期全票85折之優惠。
台灣高鐵公司表示，高鐵聯票全產品（含飯店聯票、航空聯票及國旅聯票）取票便利，無論是透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App，或高鐵合作的四大便利商店、高鐵車站（自動售票機、售票窗口），都能夠輕鬆領取高鐵車票，9月底前TGo會員購買高鐵聯票全產品，每月完成搭乘且無退票紀錄，次月就可參加「高鐵聯票月月抽」，有機會抽中標準車廂對號座6折電子兌換券，每月將抽出100張。歡迎旅客現在就上網預訂您的美好旅行，一次享受高鐵聯票及TGo會員雙重優惠。