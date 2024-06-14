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超商茶葉蛋優惠加碼！單顆10元不限量先囤　跨店領取、還可送親友

▲OK超商推出茶葉蛋優惠加碼活動，即起至6月25日前，OKmall雲端團購50顆售價500元。（圖／業者提供）
▲OK超商推出茶葉蛋優惠加碼活動，即起至6月25日前，OKmall雲端團購50顆售價500元。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

蛋價直直落！創下3年來歷史新低價，除了賣場、通路宣布調降盒裝但售價外，超商也陸續跟進茶葉蛋優惠，即日起至6月26日，APP購買茶葉蛋50顆特價500元，換算單顆只要10元，活動不限量購買組數，全台門市皆可領取，還能贈送給朋友一起吃。

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OK超商推出茶葉蛋優惠加碼活動，即起至6月25日前，OKmall雲端團購50顆售價500元、30顆318元，平均單顆最低10元，全台門市皆可領取，還能贈送給朋友一起享用，相當於原價13元、特價10元。此外，OKAPP會員500點數加11元可兌換一顆阿薩姆紅茶茶葉蛋（60g）。

全家則有一日限定優惠，6月16日會員APP隨買跨店取，將推出茶葉蛋10入99元單日限定優惠，會員限購兩組，兌換期限至8月31日，數量有限，售完為止，相當於原價單顆13元、特價9.9元。另，即日起至6月25日前，凡同時購買夯番薯及茶葉蛋，即可折扣5元。

▲超商10元茶葉蛋將逐漸成為歷史，全家率先宣布，12月28日起茶葉蛋漲至13元、鼎王麻辣蛋調整至20元。（圖／記者黃韻文攝）
▲蛋價直直落！創下3年來歷史新低價，除了賣場、通路宣布調降盒裝但售價外，超商也陸續跟進茶葉蛋優惠。（示意圖／記者黃韻文攝）
【超商、通路茶葉蛋售價、優惠比拼】

📍7-ELEVEN：茶葉蛋長期維持原價每顆10元，盒裝蛋品也未調整，以穩定價格滿足消費者需求

📍萊爾富：即起至6月25日，Hi-Life VIP 「整買零取」專區購買茶葉蛋，享30顆特惠價319元，平均一顆能省2.3元。每顆原價13元、特價10.6元。

📍美廉社：茶葉蛋2顆18元、平均9元。6月17日起消費單筆滿100元，即可享中杯經典拿鐵，搭配茶葉蛋1顆，組合價只要30元優惠（原價55元）；即起至7月9日前，任選中杯咖啡搭配指定商品，茶葉蛋2顆、烤番薯、指定麵包、即食雞胸肉，現折20元/杯。換算中杯美式咖啡35元搭配茶葉蛋2顆18元，原價53元，現折20元，促銷只要33元。

📍全聯：茶葉蛋原價9元；另推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包65元（6入），6月14日起至17日，一次買兩包只要119元，平均單顆不到10元。

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