超商茶葉蛋優惠加碼！單顆10元不限量先囤　跨店領取、還可送親友

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全家則有一日限定優惠，6月16日會員APP隨買跨店取，將推出茶葉蛋10入99元單日限定優惠，會員限購兩組，兌換期限至8月31日，數量有限，售完為止，相當於原價單顆13元、特價9.9元。另，即日起至6月25日前，凡同時購買夯番薯及茶葉蛋，即可折扣5元。
【超商、通路茶葉蛋售價、優惠比拼】
📍7-ELEVEN：茶葉蛋長期維持原價每顆10元，盒裝蛋品也未調整，以穩定價格滿足消費者需求。
📍萊爾富：即起至6月25日，Hi-Life VIP 「整買零取」專區購買茶葉蛋，享30顆特惠價319元，平均一顆能省2.3元。每顆原價13元、特價10.6元。
📍美廉社：茶葉蛋2顆18元、平均9元。6月17日起消費單筆滿100元，即可享中杯經典拿鐵，搭配茶葉蛋1顆，組合價只要30元優惠（原價55元）；即起至7月9日前，任選中杯咖啡搭配指定商品，茶葉蛋2顆、烤番薯、指定麵包、即食雞胸肉，現折20元/杯。換算中杯美式咖啡35元搭配茶葉蛋2顆18元，原價53元，現折20元，促銷只要33元。
📍全聯：茶葉蛋原價9元；另推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包65元（6入），6月14日起至17日，一次買兩包只要119元，平均單顆不到10元。