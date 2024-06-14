何時該開始性教育？多數家長贊同：小學教界線、國中學避孕

我是廣告 請繼續往下閱讀
調查顯示，多數家長肯定包括「價值觀、權利、文化與性」、「性與性行為」以及「性與生殖健康」等核心概念共49題的全面性教育內容主題，而指這些教學內容並不適合台灣文化情境的人均在20%以下，其中多數家長建議孩子12歲至15歲國中階段進行教學，包含自慰在內等性行為文化規範與迷思澄清；性行為風險管理與較安全性行為；懷孕過程與避孕方法使用、迷思澄清，了解不發生性行為是避免意外懷孕或感染性病最有效的方式；未成年懷孕之健康風險；性病防治與醫療服務；愛滋關懷、篩檢與治療；學習性感受、性幻想、性欲望的表達與自我管理；性健康人權議題等。
調查指出，家長認為適合小學階段開始進行教學的內容包括自我保護、青春期發展、家庭、性別角色、避免歧視不同性傾向者、向成人求助等，更有60%以上的家長認為，應在孩子5歲至8歲的小學低年級階段教導他們身體界線、自我保護。另外，不同面向的「性」內涵、性愉悅感受的迷思澄清、有性活動後如何降低性風險與權益保障等內容，家長認為較適合安排在孩子15歲至18歲的高中職階段。
針對問卷結果，台灣性教育學會、國教行動聯盟表示，台灣家長期待的主要性教育內容應於國中階段教導，因此期待國中階段能提供更專業、豐富的性教育教學，也應檢討目前國中性教育（健康教育）專業師資不足問題，性教育應循序漸進、落實於各年齡階段實施。
另外，台灣家長關切孩子的性健康與性安全，因此「身體界線」、「自我保護」、「降低性風險」等主題的建議教學階段均較聯合國全面性教育的建議年齡為早，至於「性吸引力」、「性愉悅感受」、「懷孕避孕」等內容，家長建議實施年齡較聯合國建議年齡延後，反映出我國國情、學生身心發展狀況與國外不同，政府也該針對性教育之課程規劃實施，邀集熟悉教育事務﹑關心性教育的家長團體參與意見。